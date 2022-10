Algérie – France : un forum économique en marge du CIHN

Elisabeth Borne pour son premier voyage officiel à l’étranger, en tant que première ministre sera à Alger pour la tenue du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) les 9 et 10 du mois en cours. En effet, Elisabeth Borne doit concrétiser avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, lors de ce comité, le « partenariat » conclu entre les présidents des deux pays fin août, suite à la visite d’Emmanuel Macron en Algérie.

Le 5ème Comité intergouvernemental de haut niveau CIHN se tiendra les 9 et 10 octobre, à Alger, à l’hôtel El-Aurassi, en présence des plus hauts responsables des deux pays. En marge de ce comité, se tiendra un forum d’affaires Algéro-français, au cours duquel seront discutés des partenariats dans 7 secteurs, à savoir la manutention, l’industrie, les énergies renouvelables et l’énergie de transition, les médicaments et le secteur médical, les industries alimentaires, la pêche maritime et l’aquaculture. Et pour lequel la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie a invité les hommes d’affaires souhaitant y participer.

Par contre, le contenu du programme du conseil d’entreprise et des contrats de partenariat susceptibles d’être conclus n’a pas été déterminé, à l’exception de l’organisation de tables rondes, d’échanges et de sessions bilatérales sur les secteurs déja cités.

Ce forum économique vise à créer des conditions favorables au renforcement des relations économique et commerciale entre les deux pays et à créer des partenariats durables dans le milieu des affaires des deux pays. Au programme du forum, la tenue d’une séance plénière en présence de représentants d’organismes algériens et français, ainsi que des tables rondes en présence d’entreprises françaises.

La publication des textes de la nouvelle loi sur l’investissement encourage les investisseurs

Il est à noter que ces discussions surviennent immédiatement après que l’Algérie a dévoilé une nouvelle loi sur les investissements caractérisés par la flexibilité, accordant aux investisseurs des investisseurs dans le passé, qu’ils soient locaux ou étrangers.

En effet, la publication des huit textes d’application encadrant la nouvelle loi sur l’investissement a contribué à rassurer davantage sur le climat des investissements et des affaires en Algérie, au moment où la France compte sur le renforcement des relations politiques et économiques avec l’Algérie, pour gagner des approvisionnements supplémentaires en gaz.

Malgré les déclarations du président français Emmanuel Macron, qui a souligné que la majeure partie du gaz dont la France a besoin provient de la Norvège et que la production d’électricité dépend des centrales nucléaires, alors que des rapports indiquent que la production d’électricité de ces centrales a diminué.

Enfin, il est à rappeler que la déclaration conjointe de l’Algérie pour renouveler le partenariat entre l’Algérie et la France, qu’ont signé les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, lors de la dernière visite de 3 jours de ce dernier en Algérie fin août dernier, comportait un volet économique basé sur le développement des relations économiques entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables et d’autres domaines.