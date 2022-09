Algérie – France : un film sur Hasna El Bacharia débarque à Paris

A travers le monde la culture algérienne est connue pour sa diversité. Cette fois-ci c’est le patrimoine culturel algérien qui est mis en avant grâce à une œuvre cinématographique.

Le festival international des films africains à Paris organise sa 12eme édition, et le film documentaire sur l’artiste Hasna El Bacharia, intitulé « La Rockeuse du désert » sera présenté.

La soirée d’inauguration de ce festival est pour aujourd’hui. Elle se tiendra au cinéma CGR Paris Porte des Lilas à 19h30.

Ce film documentaire est considéré, par beaucoup comme étant “la première œuvre cinématographique” qui met en avant la première femme à avoir jouer du Diwane.

“La Rockeuse du désert” : de quoi parle le documentaire ?

« La Rockeuse du désert » est un film documentaire qui dure 1 heure 15 minutes. L’artiste a mis environ 10 ans à le concevoir en tournant en Algérie, en Europe et au Canada

L’œuvre “fait le portrait” de Hasna El bacharia. Cette femme fut l’une des pièces maitresses du monde artistique algérien en ce qui concerne le Diwane.

Hasna est une musicienne et chanteuse originaire de la ville de Béchar, dans le Sahara algérien. Selon la réalisatrice “ « Hasna El Becharia, pionnière du Diwane au féminin, est l’héritière vivante d’un art qui s’inscrit dans le patrimoine Algérien ancestral et dont nous devons tous être fiers ».

Pour rappel, le documentaire a déjà été sélectionné au Tribeca Film Institute en 2017 et en résidence artistique au Jacob Burns Film Center à New York. De plus, l’œuvre a été précédemment couronnée lors du 38 -ème festival “visions d’Afrique” à a Montréal.

Qui est Sara Nacer, la réalisatrice de ce documentaire ?

Sara Nacer est une cinéaste qui habite à Montréal où elle travaille également en tant que chef de produit numérique chez Bell Média. Elle est d’origine algérienne, et a déjà fait ses preuves au Canada.

En effet, l’artiste a déjà réalisé plusieurs documentaires à Montréal pour lesquels elle a décroché des prix. A titre d’exemple, Sara Nacer a remporté le prix LOJIQ pour un cinéaste prometteur au Festival international de cinéma Vues d’Afrique et le prix du Meilleur film documentaire au Festival Images et vie de Dakar.