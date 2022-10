Algérie – France : Tebboune reçoit Elisabeth Borne

Elisabeth Borne, la première ministre française est en visite officielle en Algérie depuis hier, accompagnée d’une importante délégation ministérielle comptant pas moins de seize ministres, soit la moitié de son Gouvernement. Et comme prévu dans le calendrier de cette dernière, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, l’a reçu au siège de la présidence de la république, durant son deuxième jour à Alger.

En effet, selon un communiqué rendu public par la présidence de la république, le Chef d’Etat a reçu la première ministre française, ce lundi 10 octobre 2022, au siège de la présidence.

« Aujourd’hui, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, au siège de la Présidence de la République, la Première Ministre de la République française, Elisabeth Borne. » Peut-on lire dans le communiqué.

D’après ce même communiqué, étaient présents du côté algérien : le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, le directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalaf, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, Ibrahim Mourad, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi et l’Ambassadeur d’Algérie à Paris, Son Excellence M. Said Moussa.

Alors que du coté français, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette et la conseillère diplomatique, Pauline Carmona étaient présentes.