Algérie-France : réunion inédite des hauts responsables de la sécurité

Le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont présidé ce vendredi une réunion des responsables des services de sécurité des deux pays, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Ce vendredi 26 août 2022, le Président Tebboune et son homologue français ont présidé une réunion des responsables des services de sécurité Algériens et Français. Cette rencontre de coordination est inédite et la première du genre à ce niveau depuis l’indépendance de notre pays, a noté la même source.

D’ailleurs, le même communiqué a souligné que les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les questions de sécurité d’intérêt commun pour les deux pays. Cette réunion vient aussi confirmer la volonté des deux Chefs d’États de développer les relations bilatérales dans différents domaines afin de les hisser au niveau escompté.

En outre, la Présidence de la République a noté que cette réunion s’est tenue en présence du Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), du directeur général de lutte contre la subversion, du directeur général de la sécurité intérieure (DGSI) et du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure (DGDSE), du côté algérien.

Mais aussi, en présence du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et du Général d’Armée Thierry Burkhard, Chef d’État-Major des Armées, ainsi que du directeur général de la Sécurité extérieure, du côté français.

Emmanuel Macron visite la Grande Mosquée d’Alger

Au deuxième jour de sa visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie, le Président français s’est rendu à la Grande Mosquée d’Alger dans la commune d’El Mohmmadia. Le ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra, et le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, ont accompagné Emmanuel Macron à la Grande Mosquée d’Alger.

D’ailleurs, à l’issue de cette visite, le Président français s’envolera vers Oran. Où il visitera le site de Santa Cruz ainsi que le centre-ville, avant de s’arrêter devant l’emblématique maison de disques de Raï, Disco Maghreb.

Lors de sa rencontre avec la communauté française d’Algérie ce vendredi à la Villa des Oliviers à Alger, Emmanuel Macron a fait part de la signature d’un accord de « partenariat renouvelé » avec le Président Abdelmajid Tebboune, comprenant notamment de nouvelles coopérations bilatérales. Ainsi, après son escale à Oran, le Président français reviendra à Alger samedi pour procéder à la signature dudit accord.