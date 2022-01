Algérie – France : reprise des consultations politiques à Alger

Après un épisode de grandes turbulences entre les deux pays, l’Algérie et la France observent un retour du dialogue diplomatique. Suite à l’invitation lancée par le président Français, Emmanuel Macron à son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, voilà que se tient aujourd’hui, le 31 janvier 2022, 7ᵉ Session des Consultations politiques algéro-françaises.

C’est un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui fait savoir aujourd’hui que « la 7ᵉ Session des Consultations politiques algéro-françaises au niveau des Secrétaires Généraux des Ministères des Affaires Étrangères, s’est tenue à Alger, les 30 et 31 janvier 2022, sous la coprésidence de Monsieur Chakib Rachid KAID, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger, et de Monsieur François DELATTRE, Secrétaire Général du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ».

Retour sur la coopération algéro-française

Le même communiqué indique que « cette échéance, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation et du dialogue politique bilatéral, a été l’occasion d’examiner l’état de la coopération algéro-française dans son ensemble et de discuter les principales échéances à inscrire à l’agenda bilatéral au titre de l’année 2022, notamment, la 5ᵉ session du Comité Intergouvernemental de Haut Niveau (CIHN) ».

Plusieurs questions ont été abordées lors de cette 7ᵉ Session des Consultations politiques algéro-françaises, notamment « le dossier libyen, la question du Sahara Occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que d’autres questions globales liées à la lutte anti-terroriste », note le communiqué.

Il est à rappeler que le président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu la semaine dernière avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. L’entretien téléphonique a porté sur la préparation du sommet Union européenne – Union africaine qui aura lieu à Bruxelles les 17 et 18 février prochains, dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.