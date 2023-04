Algérie – France : report de la visite de Tebboune à Paris ?

Après avoir été annoncée probablement pour le début prochain (entre les 2 et 3 mai), la visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France, serait finalement reportée à une date ultérieure, selon le média français « Le Figaro ».

Selon la même source, cette visite d’État très attendue ou Abdelmadjid Tebboune devait rencontrer Emmanuel Macron pour une visite d’État à Paris, ou plusieurs dossiers sensibles étaient prévus à l’ordre de cette rencontre entre les deux présidents.

Seulement, un nouveau rebondissement est annoncé, la visite annoncée du Chef de l’Etat en France connaît désormais un nouveau tournant. Le Figaro qui cite des sources françaises et algériennes, affirme que le déplacement prévu les 2 et 3 mai a été reporté d’un commun accord. Et qu’aucune nouvelle date n’a encore été fixée pour cette rencontre importante. Cependant, les raisons de ce report n’ont pas été précisées par les deux parties concernées.

Un manque de préparation serait à l’origine de ce report de la visite de Tebboune en France

Parmi les hypothèses évoquées, pour le report de la visite de Tebboune à Paris, un manque de préparation des dossiers pourrait être à l’origine de ce report. Il est possible que les deux parties souhaitent disposer de plus de temps pour préparer cette rencontre cruciale.

Par ailleurs, Anne Marie Descôtes, secrétaire générale du ministère des affaires étrangères, s’est rendue à Alger dimanche et a rencontre son homologue algérien, Amar Belani. Son déplacement avait pour objectif de préparer le terrain en vue de la future rencontre entre les présidents français et algérien.

En conclusion, la visite d’État du président algérien en France est reportée sans nouvelle date fixée. Les raisons du report restent inconnues, mais un manque de préparation des dossiers est évoqué. Les préparatifs se poursuivent néanmoins en vue de la future rencontre.