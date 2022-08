Algérie – France : reçu par Tebboune, Macron arrive à Alger

Le Président français est arrivé ce jeudi 25 août en Algérie pour entamer une visite « officielle et d’amitié » de trois jours. Accompagné d’une imposante délégation, Emmanuel Macron a prévu un riche programme au cours de ce déplacement, comprenant notamment deux entretiens avec le Président Abdelmadjid Tebboune et une visite à Oran.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jeudi, 25 août, son homologue français, Emmanuel Macron, à l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene. Le Président français effectue une visite « officielle et d’amitié » de trois jours en Algérie.

Les deux Chefs d’État ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue des détachements des différentes forces de l’Armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs.

Après des mois de froid entre Alger et Paris, Macron arrive en Algérie

Pour décrire ce déplacement, l’Élysée avait bien précisé qu’il s’agissait d’une visite « officielle et d’amitié » et non d’une « visite d’État ». « Les deux Présidents ont considéré que c’était un choix qui convenait à cette période. On peut espérer qu’une visite d’État viendra ensuite, dans les deux sens d’ailleurs », avait expliqué l’Élysée.

D’ailleurs, cette visite intervient après plusieurs mois de froid entre Alger et Paris à cause des déclarations du Président français qui reprochait au système algérien d’entretenir une « rente mémorielle » autour de la guerre de Libération nationale. Mais aussi, ses propos polémiques qui avaient remis en cause l’existence d’une « nation algérienne » avant la colonisation française.

Ainsi, cette visite « officielle et d’amitié » est considérée comme « une première étape » et se veut tournée vers la « jeunesse et l’avenir » afin de « refonder » les relations algéro-françaises. De plus, l’Élysée avait fait part du « souhait » personnel d’Emmanuel Macron de visiter Oran en plus de la capitale, pour montrer qu’ « il veut s’adresse à tout le pays ».

Arrivé à Alger, Emmanuel Macron se rend au Sanctuaire du Martyr

Pour sa deuxième visite en Algérie en tant que Président de la République, Emmanuel Macron a prévu un programme très riche entre entretiens politiques, rencontres avec les jeunes et visites de plusieurs lieux touristiques, dont la grande mosquée d’Alger et Santa Cruz d’Oran.

Dès son arrivée à Alger ce 25 août, le Président français s’est rendu au Sanctuaire du Martyr dans la capitale. Où il a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération. Par la suite, Emmanuel Macron se dirigera vers le Palais d’El Mouradia, où le Président Tebboune l’accueillera de nouveau.

Les deux Chefs d’États enchaîneront les entretiens avant de faire une déclaration conjointe à la presse, prévue vers 18h. À l’issue de cette dernière, le Président français se dirigera vers le Palais du peuple pour un dîner d’État en son honneur.