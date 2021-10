Algérie – France : quand Lamamra rassure la Turquie

Alors que le torchon brule entre Alger et Paris, Istanbul s’inquiétait apparemment sur ses relations « historiques » avec son ancienne « régence ». C’est dans ce contexte que le chef de la diplomatie algérienne, ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a voulu rassurer aujourd’hui la Turquie quant à l’avenir de ses relations avec l’Algérie.

Dans un entretien accordé aujourd’hui à l’Agence de presse Turque, Ramtane Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, est revenu sur les dernières déclarations de Macron, qu’il a qualifié d’« erreur monumentale ». Lamamra a également tenu à souligner « la profondeur » des relations entre l’Algérie et la Turquie.

En effet, Lamamra a notamment déclaré que « quelle que soit la cause du problème entre la France et l’Algérie, je ne pense pas que cela affectera nos relations avec des pays frères à l’instar de la Turquie ». Le ministre des Affaires étrangères a également précisé que l’Algérie a toujours su garder sa réputation et sa souveraineté face à la France et d’autres pays.

« Les règles sont claires, estime Lamamra, si notre souveraineté, notre indépendance et nos droits légitimes sont respectés, nous sommes prêts à coopérer avec ce partenaire, sinon nous sommes prêts à y faire face ». Il s’agit d’un discours menaçant qui présage un éloignement de la France, un des premiers partenaires économiques de l’Algérie. Un discours aux antipodes d’un autre, celui qu’a tenu Lamamra par la suite à l’égard de la Turquie.

Algérie – Turquie : des « relations historiques profondes »

Lamamra a assuré lors de cet entretien que la Turquie est un « acteur international très important » et que des « relations historiques profondes » la lient avec l’Algérie. Le chef de la diplomatie algérienne a cependant indiqué que la France et l’Algérie partagent une histoire « longue et compliquée ».

Le ministre des Affaires étrangères a également indiqué que l’Algérie et la Turquie tendent à consolider leurs relations. Les deux pays, selon Lamamra, sont en étroite collaboration. Il assure même que La Turquie a apporté une contribution importante au processus de développement en Algérie ces dernières années. L’Algérie, ajoute Lamamra, attend avec impatience plus d’investissement dans les prochains jours.