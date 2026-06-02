Algérie – France : plusieurs dossiers au menu de la rencontre entre Sayoud et Nuñez à Paris

À l’invitation de son homologue français Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a entamé lundi une visite de travail à Paris. Accompagné d’une délégation de haut niveau, il a coprésidé une séance de travail élargie visant à examiner plusieurs dossiers d’intérêt commun liés à leurs secteurs respectifs.

Cette rencontre fait suite au déplacement de Nunez en Algérie les 16 et 17 février derniers, selon un communiqué du ministère.

Les relations franco-algériennes s’intensifient avec la visite de travail de deux jours qu’a débutée hier, à Paris, le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud. Accueilli par son homologue Laurent Nuñez, ce déplacement marque une nouvelle étape dans le rapprochement bilatéral.

Si cette rencontre confirme la dynamique de dialogue amorcée depuis le début de l’année, elle se déroule néanmoins dans un contexte où subsistent plusieurs dossiers sensibles entre les deux capitales.

Sayoud copréside à Paris une séance de travail élargie avec son homologue français

Le séjour parisien de Saïd Sayoud a débuté à l’ambassade d’Algérie, où il a été accueilli par le chargé d’affaires et les cadres de la représentation diplomatique. Le ministre s’est ensuite rendu à la place Beauvau pour un entretien en tête-à-tête avec Laurent Nuñez, une entrevue qui s’est par la suite élargie aux délégations des deux pays.

Après une période de vives tensions marquées par le rappel des ambassadeurs, la visite de Saïd Sayoud concrétise la reprise progressive des relations entre Alger et Paris. Ce réchauffement a été amorcé en février dernier lors du déplacement de Laurent Nuñez à Alger, qui avait permis de relancer la coopération sécuritaire de haut niveau.

Cette dynamique s’est depuis consolidée par des échanges réguliers, notamment avec les visites en mai de la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, et du garde des Sceaux, Gérald Darmanin.

Le dossier Gleizes et les OQTF au cœur des discussions

Interrogé sur France Inter avant d’accueillir Saïd Sayoud à la place Beauvau, Laurent Nuñez a affirmé qu’il aborderait le cas du journaliste Christophe Gleizes, actuellement détenu en Algérie. Le ministre français de l’Intérieur a toutefois souligné que ce dossier délicat serait traité « dans la plus grande discrétion » pour préserver la dynamique en cours.

Par ailleurs, il a annoncé une intensification prochaine des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière.

L’incarcération de Christophe Gleizes depuis juin 2025 pour « apologie du terrorisme » figure parmi les points de friction majeurs entre les deux pays. Ce dossier rappelle celui de l’écrivain Boualem Sansal gracié par la présidence algérienne fin 2025.

Malgré ce passif délicat, la réunion de lundi s’est concentrée sur l’agenda officiel : sécurité, lutte contre le crime organisé, gestion migratoire et sécurité civile. Sur le volet des migrations, Laurent Nuñez s’est félicité d’une reprise efficace de la coopération, confirmant l’annonce faite en mai du redémarrage des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière.

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