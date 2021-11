Algérie – France : pass sanitaire désormais payant pour les touristes

Après plus d’un an de fermeture des frontières en raison de la pandémie causée par le coronavirus. l’Algérie a enfin vu le nombre de contaminations descendre en dessous de la barre des 100 cas, raison pour laquelle le gouvernement a opéré plusieurs changements et allègements importants dont la réouverture des frontières aériennes.

En effet, la décrue considérable et le recul du Covid-19, notamment en Algérie, ont permis de reprendre les vols, et ce, également avec l’une des destinations préférées des Algériens pour le voyage, le travail ou bien les études : la France.

Cependant, le virus existe encore et continue à toucher beaucoup de personnes, ce qui justifie l’application rigoureuse du protocole sanitaire partout dans le monde. Chaque pays a ses conditions d’entrée, qui sont généralement assez similaires. À un détail près, le pass sanitaire.

Désormais, la conversion des certificats de vaccination est payante

Parmi les mesures mises en place pour voyager en France, la possession d’un pass sanitaire est obligatoire, ce document prouve la vaccination entière de la personne (des deux doses).

Ce pass sanitaire est présenté en QR CODE sur les téléphones portables afin de faciliter sa vérification. N’ayant pas le même principe en Algérie, les voyageurs en provenance de notre pays devaient convertir leur certificat de vaccination et l’imprimer en ligne.

Néanmoins, cette conversion est désormais payante, pour les Algériens ainsi que les voyageurs en provenance des pays hors Union européenne. Et ce, dans le cadre du projet de loi « vigilance sanitaire » acté ce 5 novembre par le parlement français.

Désormais, pour convertir leur certificat de vaccination, les voyageurs devront payer 36 euros à leur arrivée dans les pharmacies désignées. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux espaces fermés (restaurants, théâtre, salle de sport ..etc).