Algérie-France : Paris veut préserver « le caractère exceptionnel des relations »

Il a repris récemment ses fonctions à Paris. L’Ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, a été reçu à la présidence française, mais aussi au ministère français des Affaires étrangères.

Selon un communiqué rendu public ce samedi 15 janvier, Mohamed-Antar Daoud a enchainé, ces derniers jours, les entretiens à l’Elysée ainsi qu’au Quai d’Orsay.

Lors de ces rencontres, la partie française s’est « félicitée de la reprise des contacts entre les deux pays et émis le souhait de voir le retour de l’Ambassadeur marquer une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays ».

L’ambassadeur de l’Algérie a, de son côté, tenu à rappeler que son retour à Paris était motivé par le souci d’aller de l’avant, et ce, « à travers la concertation, seule susceptible de réaliser les convergences sur les questions d’intérêt commun ».

L’Élysée veut un retour à la normale

À la présidence française, Antar Daoud a été reçu par le Secrétaire Général de l’Élysée Alexis Kohler avec lequel il s’est entretenu évoquant les questions bilatérales.

On réitère notre volonté, au plus haut niveau, à « préserver le caractère exceptionnel de nos relations et à les inscrire dans un esprit d’apaisement, de confiance et de respect mutuel », souligne le responsable de la présidence française, selon la même source.