Algérie – France : nouvelle session de consultations politiques à Alger

La 11ème session des consultations politiques algéro-françaises s’est déroulée à Alger. Sous la direction de Lounes Magramane et Anne-Marie Descôtes, les discussions ont porté sur divers sujets d’intérêt commun.

En effet, au cours de cette session, les représentants des deux pays ont examiné l’état des relations politiques entre l’Algérie et la France. Ils ont également discuté de la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris les relations économiques et la question de la mobilité des personnes entre les deux pays.

De plus, les discussions ont permis de dresser un bilan complet des réalisations et des défis à relever pour renforcer davantage la coopération entre l’Algérie et la France. Les deux parties ont exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Questions internationales et régionales

Outre les questions bilatérales, les consultations politiques ont également abordé des questions internationales et régionales d’intérêt commun, et ce en discutant de la situation dans la région du Sahel et au Mali, ainsi que la crise humanitaire à Gaza.

De plus, la question du Sahara occidental a également été abordée lors de la session, et les représentants des deux pays ont échangé leurs points de vue sur ce dossier complexe et ont exprimé leur soutien à une solution pacifique et durable qui respecte les droits du peuple sahraoui.

Les consultations politiques algéro-françaises ont souligné l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Les représentants ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir le développement économique, la sécurité et la stabilité dans la région.

Pour conclure, ils ont également souligné l’importance de renforcer les liens entre les sociétés civiles algérienne et française, ainsi que de promouvoir les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays. Ces initiatives contribueront à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les l’Algérie et la France.