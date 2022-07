Algérie – France : nomination d’un nouvel ambassadeur à Paris

En poste à Paris depuis octobre 2020, l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, est remplacé par le diplomate Saïd Moussi, ancien ambassadeur d’Algérie en Espagne.

Selon les informations rapportées par le média Jeune Afrique ; l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a été relevé de ses fonctions. Il aurait été remplacé par l’ancien ambassadeur d’Algérie en Espagne, Saïd Moussi.

Pour rappel, le diplomate Mohamed Antar Daoud est en poste à Paris depuis octobre 2020. Il devrait regagner le pays au cours de cet été, poursuit la même source, notant, toutefois, que la nomination de Saïd Moussi n’a pas été officiellement confirmée.

Concernant Saïd Moussi ; il était l’ancien chargé d’affaires économiques à l’ambassade d’Algérie à Paris. Il avait aussi occupé le poste de consul général dans la capitale française entre 2019 et 2021 avant d’être nommé ambassadeur d’Algérie à Madrid.

En marge de la crise diplomatique entre l’Algérie et l’Espagne, Saïd Moussi est rappelé à Alger le 19 mars 2022. Et ce, après le changement de la position espagnole quant au dossier Sahraoui et la normalisation des relations avec le Maroc.

Après une période de froid, les relations entre Alger et Paris s’apaisent

La nomination de Saïd Moussi à la tête de l’ambassade d’Algérie en France intervient à la suite d’une période froide et tendue entre les deux pays. D’ailleurs, en octobre 2021 ; l’Algérie avait rappelé l’ambassadeur Mohamed Antar Daoud pour une durée de trois mois.

Les relations entre Alger et Paris reprennent leur cours vers l’apaisement. Le 5 juillet dernier, à l’occasion de la célébration des 60 ans de l’indépendance ; le Président français avait adressé un message au Président Tebboune ; appelant au « renforcement des liens déjà forts entre les deux pays ».

Dans son message, le Président Macron avait aussi réitéré « son engagement à poursuivre sa démarche de reconnaissance de la vérité et de réconciliation des mémoires ». En faisant part d’une visite prochaine à Alger.