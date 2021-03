Algérie-France: Macron va honorer plusieurs personnalités algériennes

Le président Français Emmanuel Macron s’apprête à honorer « 318 héros issus de la diversité », dont plusieurs personnalités algériennes.

Publiée ce mercredi par le média « le Huffington Post », la liste des personnalités que le président français veut honorer est composée de 251 hommes et 67 femmes.

Parmi les personnalités algériennes, on retrouve des noms tels que le chanteur Dahmane El Harrachi, Rachid Taha, l’écrivain Kateb Yacine, l’Emir Abdelkader, et les chanteuses Warda El-Djazaïria et Cheikha Remitti

La liste comprend également des anciens athlètes et footballeurs, dont Mustapha Zitouni, Abdelkader Zaaf et Ali Benouna.

Selon la même source, cette liste a été établie par un comité scientifique d’une vingtaine de personnes dirigé par l’historien Pascal Blanchard. Elle a été validée, il y a quelques jours, par la présidence française.

La France facilite l’accès aux archives de la guerre d’Algérie

Dans un communiqué rendu public hier, la présidence française a annoncé déclassifications des archives couverts par le secret de la Défense, dont celles sur la guerre d’Algérie.

« Le président de la république a pris la décision de permettre aux services d’archives de procéder dès demain aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale (…) Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d’attente liés à la procédure de déclassification, s’agissant notamment des documents relatifs à la guerre d’Algérie », lit-on dans le communiqué de l’Élysée.

Ces nouvelles annonces interviennent quelques jours après la reconnaissance par la France de l’assassinat et la torture du Moudjahid Ali Boumendjel.