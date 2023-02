Algérie – France : Macron dénonce des parties opposées à la réconciliation

A l’occasion d’un discours consacré à la politique africaine de la France d’Emmanuel Macron, qu’il a tenu à l’Elysée hier, le lundi 27 février 2023, il a de nouveau exprimé son envie de faire avancer les relations diplomatiques avec l’Algérie, en réaffirmant son engagement à renforcer les relations entre Paris et Alger, malgré les obstacles dressés par des parties anonymes.

A la veille d’une importante tournée diplomatique en Afrique, le Président Français, Emmanuel Macron a prononcé à l’Elysée un discours sur la politique française sur le continent, en abordant l sujet de l’Algérie et les conflits qui ont vu le jour récemment, suite à l’histoire de l’affaire de « l’exfiltration » de la militante et opposante algéro-française, Amira Bouraoui, interdite de quitter le territoire algérien.

Macron a déclaré donc qu’il allait continuer à «avancer» pour le renforcement de la relation de la France avec l’Algérie, au-delà des «polémiques» actuelles, précisant «On va avancer, la période n’est pas la meilleure mais ça ne m’arrêtera pas».

Le président français revient sur l’affaire Amira Bouraoui

Le 6 février on apprenait l’arrivée d’Amira Bouraoui en France, via la Tunisie, étant considérée comme une « exfiltration illégale » de la part du Gouvernement algérien, deux jours après Abdelmadjid Tebboune a rappelé l’ambassadeur d’Algérie en France pour consultations, et le lendemain l’APS n’a pas hésité à pointer directement du doigt la DGSE française, comme ayant eu un rôle clé dans cette éviction.

Depuis le Chef de l’Etat français ne s’était pas exprimé jusqu’à hier. En effet, Macron a affirmé « pouvoir compter sur l’amitié et l’engagement du président Tebboune. Nous avancerons là aussi ». En confirmant aussi concernant cette affaire qu’«Il y a eu une polémique sur le retour en France d’une Franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours qui s’est construit».

Emmanuel Macron poursuit en accusant les parties qui s’opposent à cette réconciliation, il déclare dans ce sens « je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l’on fait depuis des années maintenant avec l’Algérie n’aboutisse pas ». Il y répond en disant : « Et bien j’ai un message très simple: je vais continuer, ce n’est pas le premier coup de grisou, j’en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement », a-t-il dit en pointant notamment l’«énorme travail sur la mémoire» effectué avec l’Algérie ou la visite du chef d’état-major algérien, Saïd Chanegriha, en janvier passé en France.

