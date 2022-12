Algérie – France : les raisons de la visite de Darmanin à Alger

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin avec son épouse, Rose-Marie Devillers, sont à Alger depuis le vendredi 16 décembre 2022. En effet, ils sont en Algérie pour une visite de travail qui s’achèvera aujourd’hui, le dimanche 18 décembre.

Selon plusieurs médias français, ce voyage allie vie privée et professionnelle. Darmanin rencontre son homologue algérien, Bahim Merad pour aborder les sujets de coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et dans le domaine migratoire. Cette rencontre intervient quelques temps après la venue du président de la République français Emmanuel Macron, et celle de la Première ministre française, Elisabeth Borne.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin allie personnel et professionnel lors de cette visite, ce dernier qui est en Algérie avec sa femme est selon « Europe 1 » parti sur les traces de sa famille, car il faut le rappeler, son grand-père maternel, Moussa Ouakid, né en 1907 en Algérie dans le douar d’Ouled Ghalia (ex-commune mixte d’Orléansville dans l’Ouarsenis) a été tirailleur algérien2,N 4,7, résistant dans les Forces françaises de l’intérieur (FFI) en 1944.

L’immigration au cœur de la visite de Darmanin

Pour ce qui est du côté professionnel de cette visite, Gérald Darmanin reprend contact avec les autorités algériennes pour traiter de dossiers urgents. Parmi ces urgences, le dossier de l’immigration. Surtout que le ministre de l’Intérieur s’apprête à présenter la nouvelle loi sur l’immigration. Cette dernière prévoit entre autres d’expulser plus de ressortissants étrangers, notamment des Algériens en situation irrégulière en France.

Pour cela, il aura besoin de la coopération des pays dont les immigrants clandestins sont issus, comme l’Algérie. Côté Algériens, on se dit prêt à coopérer davantage avec les autorités algériennes. Surtout que la France dispose d’un argument de poids, à savoir la délivrance des visas aux Algériens qui est désormais conditionnée par la reprise de ressortissants en situation irrégulière par leur pays d’origine. Il est aussi question de coopération sécuritaire et de lutte contre le terrorisme.