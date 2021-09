Algérie – France : les chances d’une rencontre amicale se diminuent

Loin de tout ce qui est nouvelle politique qu’on reçoit presque quotidiennement ces derniers jours, pas de nouvelle concrète concernant une éventuelle rencontre entre les Verts et les Bleus!

En effet, cette suggestion est sur la table depuis quelques années. Proposée par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, il a depuis réitéré cette proposition et son envie de voir les deux équipes sur la même pelouse. Un match difficile à organiser pour des raisons extra-sportives notamment ces jours-ci, “le sport, et surtout le foot, peut arranger les choses” a déclaré le président de la FFF dans le passé.

Le journal français l’Equipe a également évoqué hier ce match, soulignant que les chances de voir les hommes de Belmadi et les hommes de Deschamps dans un match sont très faibles. Et ce à cause de plusieurs facteurs à savoir la pandémie, les compétitions internationales mises en standby et le calendrier chargé des Verts. Ce match amical, pourtant très important et symbolique, est donc loin de se concrétiser.

Un match à la hauteur de l’Histoire entre les deux pays

Les deux équipes qui ne se sont affrontées qu’une seule et unique fois ont des joueurs performants, de quoi nous offrir, si jamais le match se fait, un pur plaisir footballistique.

La France, championne du monde en 2018, compte dans sa sélection des joueurs exceptionnels à l’instar de Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Olivier Giroud. L’Algérie de son coté, championne d’Afrique en 2019, est également riche en effectif, nos Fennecs excellent avec leurs clubs, tels que Riyad Mahrez, Said Benrahma, Andy Delort et Baghdad Bounedjah.

Allons-nous voir l’Algérie et la France jouer un match sportivement et politiquement amical? Seul l’avenir nous le dira.