Algérie – France : le Tassili II reprend la mer, le Jean Nicoli de Corsica Linea reste à quai

Alors que le ferry Tassili II de l’ENTMV a finalement pu quitter Marseille après un mois de rétention ordonnée par les Affaires maritimes françaises, la situation reste bloquée pour Corsica Linea : son navire, le Jean Nicoli, est toujours immobilisé à Alger au lieu de faire la liaison vers Marseille.

Ce blocage qui persiste oblige la compagnie à réajuster le programme de sa flotte pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Le ferry Tassili II, l’un des cinq navires de la compagnie maritime nationale Algérie Ferries, est arrivé à Alger le 13 novembre dernier après avoir quitté le port de Marseille la veille. Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produise, bloquant les navires des deux compagnies simultanément.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie modernise sa flotte : son nouvel Airbus atterrit ce jeudi à Alger



Fin du blocage du Tassili II, le Jean Nicoli reste immobilisé au port d’Alger

Selon le média spécialisé Le Marin, après un mois de rétention, le centre de rétention des navires de la Dirm Méditerranée a levé sa sanction prononcée le 13 octobre 2025. L’armateur public a mis ce délai à profit pour corriger les non-conformités relevées par les inspecteurs lors d’un contrôle de l’État du mort (mémorandum de Paris).

Le départ du Tassili II reproduit une situation déjà observée cet été avec EL Venizilos d’Algérie Ferries et le Méditerranée de Corsica Linea. Actuellement, c’est le Jean Nicoli de la compagnie maritime française, arrivé à Alger le 12 novembre dernier, qui est retenu par les autorités maritimes algériennes.

Son immobilisation force la compagnie aux bateaux rouges et blancs à annuler plusieurs traversées, notamment les liaisons Sète -Béjaia du 13 novembre et Béjaia – Marseille du 14 novembre 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Le géant endormi se réveille : l’Algérie parmi les voyages les plus attendus de 2026



Corsica Linea réajuste le programme de sa flotte

La compagnie maritime française a remplacé le Jean Nicoli par le Vizzavona pour desservir la liaison Marseille – Tunis, reportant ainsi le départ d’un jour, notamment du 15 au 16 novembre 2025. Les raisons derrière cette rétention demeurent pour l’heure inconnues.

Ce n’est pas une première pour les deux compagnies maritimes de subir un tel blocage. En juin dernier, les navires El Venizelos et Méditerranée ont été bloqués par les ports de Marseille et d’Alger respectivement. Durant la saison estivale 2024, c’est l’affrété italien d’Algérie Ferries, Moby Dada, qui a subi à de nombreuses reprises des rétentions en France et en Espagne.

🟢 À LIRE AUSSI : En famille vers l’Algérie : Baleària offre jusqu’à -25 % sur les traversées depuis l’Espagne

