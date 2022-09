Algérie – France : le SG du MAE se réunit avec son homologue française

Le Secrétaire général (SG) du Ministère des Affaires Étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, et son homologue française, Anne-Marie Descôtes, ont coprésidé, ce vendredi, la 8ᵉ session des consultations politiques algéro-françaises à Paris (France).

Ce vendredi 30 septembre 2022 s’est tenue la 8ᵉ session des consultations politiques algéro-françaises au niveau des Secrétaires généraux (SG) des Ministères des Affaires Étrangères (MEA) dans la capitale parisienne. C’est Amar Belani, SG du Ministère des Affaires Étrangères, et Anne-Marie Descôtes, SG du Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères, qui ont coprésidé cette réunion.

D’ailleurs, celle-ci intervient en aval de la visite d’amitié qu’avait effectuée le Président français, Emmanuel Macron, à l’invitation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du 25 au 27 août dernier à Alger.

Consultations politiques algéro-françaises : vers le renforcement de la coopération bilatérale

Ainsi, la tenue de cette réunion a permis « de procéder à un examen d’ensemble des relations et de la coopération entre l’Algérie et la France, dans la perspective d’opérationnaliser la Déclaration d’Alger sur le partenariat renouvelé entre les deux pays, signée le 27 août 2022 à Alger ».

Les discussions entre les deux parties ont aussi permis « d’identifier des pistes concrètes pour le renforcement de la coopération, en vue de leur validation à l’occasion de la 5ᵉ session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français, prévue à Alger les 9 et 10 octobre prochains ».

En outre, la réunion qu’ont coprésidée Amar Belani et son homologue française, Anne-Marie Descôtes, a abordé « des questions régionales et internationales d’intérêt commun, particulièrement le dossier libyen, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que d’autres questions globales ».

Sur une publication postée sur Tweeter, la SG du Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères s’est félicitée « des échanges très riches avec Amar Belani, pour mettre en œuvre la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé par les chefs d’État le 27 août ».

Échanges très riches avec mon homologue 🇩🇿 Amar Belani pour mettre en œuvre la Déclaration d'Alger pour un partenariat 🇫🇷🇩🇿 renouvelé signé par les chefs d'État le 27 août.

Algérie – France : la Première ministre française bientôt à Alger

Après avoir traversé une période de froid, les relations entre Alger et Paris reprennent leur chemin vers l’apaisement. En effet, à l’issue de la visite d’amitié du Président français en Algérie fin août dernier, les deux pays ont renouvelé leur partenariat à travers la signature de la Déclaration d’Alger.

Ainsi, c’est dans ce cadre que la Première ministre française, Elisabeth Borne, se rendra en Algérie les 9 et 10 octobre, pour concrétiser avec le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en comité intergouvernemental, le partenariat conclu entre les deux Présidents.

En effet, les deux Chefs de Gouvernement coprésideront « la 5ᵉ session du comité intergouvernemental de Haut niveau ». Une occasion pour réaffirmer la détermination des deux pays à promouvoir leur amitié et approfondir la coopération bilatérale dans différents domaines d’intérêt commun.