Rapport Stora : La question des excuses fait réagir le SG de l’ONM

Le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la Guerre de libération continue a suscité l’étonnement des personnalités publiques et politiques en Algérie, c’est au tour le secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM), Mohand Ouamar Benlhadj, qui a considéré que le rapport n’a aucun intérêt pour l’Algérie et les Algériens.

« Le rapport est négatif, les détails ne doivent pas annuler ou couvrir l’essentiel. Il faut que la France reconnaisse ses méfaits en Algérie », telle est l’accusation portée par le secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des moudjahidines (ONM), Mohand Ouamar Benlhadj sur le rapport de Stora.

En effet, le SG a mis en doute la sincérité de la France en estimant que le fait « d’écarter toute possibilité d’excuses de la part de la France officielle pour ses crimes coloniaux est de nature à torpiller les tentatives de réconciliation avec la mémoire, » ne nous attendions pas vraiment à quelque chose de nouveau de la part du gouvernement français qui a eu toujours la même démarche en affirmant que la France a rendu service à l’Algérie, émancipé ses habitants et n’a fait que du bien durant la colonisation ».

Mohand Ouamar Benlhadj a estimé que le rapport de Stora minimise complètement l’ampleur des crimes commis par la France coloniale, avant d’ajouter » Ils ne vont pas reconnaître leurs méfaits. Le Président français a commandé un texte à Benjamin Stora et il l’a fait. Il n’a pas été objectif dans son rapport parce qu’il a survolé les faits, voir même occulté les faits importants relatifs à l’invasion de l’Algérie, l’utilisation de tous les moyens de l’armée française depuis 1830 jusqu’à 1962″.

Il faut que la France reconnaisse ses méfaits

Répondant aux questions, de nos confrères du « Soir d’Algérie », Benlhadj affirme que le rapport exclut toute reconnaissance des crimes de guerre et contre l’humanité, et que France doit des excuses à l’Algérie, » Ce qui a été fait par les Français durant 132 ans n’est pas à comparer du tout avec le court passage des Allemands en France. Il n’y a aucune comparaison à faire et Benjamin Stora le sait très bien ».

« Il faut que la France reconnaisse ses méfaits en Algérie depuis la bataille de Staouéli le 15 juin 1830″, mais pour la France » reconnaître, c’est peut-être payer quelque chose. », a-t-il ajouté. « Nous demandons à ce qu’ils reconnaissent ce qu’ils ont fait chez nous « , déplorant notamment que le principe « d’excuses » ait été écarté par le président Macron.

S’agissant sur le silence des autorités algériennes, le secrétaire général par intérim de l’ONM, affirme que « c’est au ministère des Affaires étrangères ou au vis-à-vis de Stora désigné en Algérie de répondre à cette question », précisant en revanche que le rapport est également critiqué en France.