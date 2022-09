Algérie-France : le premier Français dans l’espace en visite à Alger

L’Algérie accueille aujourd’hui une influente figure dans le monde astronomique et spatiale : Le commandant Jean-Loup Chrétien, premier homme français à avoir voyagé dans l’espace.

En effet, l’astronaute a été invité par l’institut français en Algérie ce mardi 27 septembre 2022 afin d’animer une conférence sur l’avenir de l’homme dans l’espace et le futur de notre planète, suivie d’une observation du ciel nocturne à l’occasion du lancement de cette édition algéro-française de la Nuit des étoiles.

Biographie de l’astronaute Jean-Loup Chrétien

Jean-Loup Chrétien est astronaute et général de brigade aérienne français. Originaire de Ploujean, l’homme du cosmos s’envole vers l’espèce pour la première fois le 24 juin 1982 aux côtés des deux cosmonautes de l’Union soviétique Vladimir Djanibekov et d’Alexandre Ivantchenkov dans l’optique de réaliser la mission spatiale Soyouz T-6. Chrétien décolla ce jour même de Baïkonour pour rejoindre la station soviétique Saliout et devint officiellement le 1er français à survoler l’espace, fruit de la coopération franco-russe voulue par le Général de Gaulle. Ce voyage spatial connu un authentique succès, et encra son explorateur dans l’histoire de l’astronomie. À noter que la guerre froide est durant cette période à son regain.

Jean-Loup chrétien, ce qu’il faut retenir

Âgé de 83 ans, le spationaute français est considéré comme le premier non-russe et non-américain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l’espace dans un temps où devancer les deux nationalités dans le domaine cosmique fut ardu. Diplômé à 23 ans de l’école de l’air avec un master en génie aéronautique et un brevet de pilote de chasse. Il commence sa carrière militaire à Orange où il se trouve être pilote d’essai pour ensuite devenir responsable du programme des célèbres Mirage F1 de 1970 à 1973. Jean loup chrétien se retrouve donc lieutenant-colonel et ingénieur de l’école de l’Air.

Il s’entraînera ultérieurement pour une durée de 2 ans dans la cité des Étoiles de Moscou afin de préparer la mission franco-soviétique PVH (Premier Vol Habité) qui décollera dans la nuit du 24 au 25 juin 1982 en direction des étoiles. Enfin, il intègra la NASA en deux distinctes périodes : 1984 – 1985 et 1994 – 2001.

De nos jours, Jean-Loup Chrétien est général de brigade de l’armée de l’air française. Dans son bilan d’astronaute, il compte trois vols direction l’espace et une sortie extravéhiculaire, à savoir plus de dix-mille heures de vol. Il est également fondateur et membre de nombreuses associations aérospatiales en France et aux États-Unis, PDG de la société Tietronix Optic et docteur honoris causa de l’Institut aéronautique de Moscou. Le premier français à errer dans l’espace il y a maintenant 40 ans tente d’animer les passions des jeunes et d’inspirer ces derniers à conquérir leurs rêves et ambitions .