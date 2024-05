Algérie – France : Benoît Payan œuvre pour renforcer les liens entre Alger et Marseille

Pour son premier déplacement officiel à l’étranger, le Maire de Marseille, Benoît Payan, s’est rendu en Algérie à la tête d’une délégation politique, économique et culturelle, visant à relancer la coopération entre Alger et Marseille dans divers domaines. En poste depuis 2020, Benoît Payan a entamé cette visite officielle du 12 au 15 mai 2024, marquant un tournant dans les relations entre les deux villes méditerranéennes.

Son premier point d’arrêt a été la capitale algéroise, où il a rencontré le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi. Ensemble, ils ont signé une convention de coopération portant sur “l’ingénierie urbaine, la valorisation du patrimoine, la préservation de l’environnement et le sport”. “Ces axes prioritaires pourraient s’élargir à d’autres domaines selon les attentes des populations des deux villes”, comme l’a souligné le wali d’Alger.

Lors de cette visite, le Maire Benoît Payan a également rencontré la Ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, pour discuter des perspectives d’accroître les relations culturelles, notamment par l’organisation d’un festival international entre Alger et Marseille. À cette occasion, il a rappelé l’engouement qu’avait connu l’exposition artistique en hommage à la grande artiste algérienne Baya au Centre de la Vieille Charité à Marseille, avec plus de 150 000 visiteurs.

De plus, Benoît Payan s’est entretenu avec le Ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, pour discuter de l’intensification des échanges de transport aérien entre l’Algérie et la France, et spécifiquement entre Alger et Marseille. Actuellement, 64 vols par jour relient les deux pays, mais cela ne répond pas suffisamment à la forte demande, comme l’a indiqué le Maire au cours d’une rencontre avec des médias locaux.

Pendant son séjour, le Maire de Marseille a aussi donné le coup d’envoi de la première conférence sur l’économie maritime à Alger, visant à renforcer les liens entre les ports des deux villes et à intensifier le trafic maritime. L’accent a été mis sur le développement durable des deux ports et sur une économie maritime respectueuse de l’environnement, avec l’idée d’organiser ce forum chaque année.

Le président Tebboune reçoit le Maire de Marseille, Benoît Payan !

En marge de sa visite à Alger, Benoît Payan a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi. À l’issue de cette audience, le Maire de Marseille a salué la vision remarquable du président Tebboune pour l’avenir de l’Algérie, qualifiant la rencontre de conviviale. « Le Président est un homme fier, fin connaisseur de l’Histoire dans ses moindres détails », a déclaré le Maire Payan, soulignant “la franchise du Président et sa volonté d’accroître et d’améliorer la coopération bilatérale”.

Benoît Payan a également mis en avant “l’importance qu’accorde le président de la République à la jeunesse”, une jeunesse qu’il a décrite comme « talentueuse, créative et capable de relever les défis, car elle croit sincèrement au développement économique de son pays ». Cette rencontre a renforcé l’engagement des deux parties à travailler ensemble pour un avenir commun.

Alger et Marseille, « villes sœurs jumelles depuis l’Antiquité » !

Durant son séjour à Alger, le Maire de Marseille et la délégation l’accompagnant ont visité plusieurs monuments et sites emblématiques de la capitale, à l’instar de la basilique Notre-Dame d’Afrique, de la somptueuse Casbah, du poumon vert d’Alger, le jardin d’Essai, du musée des Beaux-Arts ou encore du Sanctuaire du Martyr. Benoît Payan a exprimé avec émotion et des yeux scintillants les similitudes frappantes entre Alger et Marseille, qu’il a qualifiées de « villes sœurs jumelles depuis l’Antiquité ».

En effet, ces ressemblances frappantes entre ces deux grandes villes du bassin méditerranéen ont profondément ému le Maire de Marseille, “qui s’est senti chez lui à Alger”. Que ce soit dans le paysage naturel, la géographie, l’histoire, l’architecture ou encore le tempérament méditerranéen qui caractérise les habitants d’Alger et de Marseille, chaque élément évoque une connexion intime entre les deux villes.

Pour lui, un pont invisible relie Alger et Marseille, soutenu par des piliers extrêmement solides. D’ailleurs, il estime qu’il est crucial de continuer à construire cette connexion avec patience et bienveillance, car ce lien représente également le trait d’union entre l’Afrique et l’Europe, du fait qu’Alger et Marseille symbolisent chacune les portes d’entrée de leurs continents respectifs.

Réconciliation des Mémoires : le geste fort de Benoît Payan !

Évoquant la question des Mémoires au cours de sa rencontre avec des journalistes locaux, le Maire de Marseille a souligné l’importance de regarder l’Histoire en face, assumant pleinement ses prises de position. Peu après son élection à la tête de la mairie de Marseille, il avait débaptisé une école portant le nom du maréchal Bugeaud. L’école Bugeaud, située dans le 3ᵉ arrondissement de Marseille, a été officiellement renommée et porte désormais le nom d’Ahmed Litim, un tirailleur algérien tué par les occupants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Je pense qu’il faut regarder l’Histoire en face, et je préfère que cette école porte le nom d’un héros plutôt que le nom d’un bourreau », avait déclaré Benoît Payan lors de l’inauguration de cet établissement. L’école Ahmed Litim, située dans le quartier de la Belle de Mai, portait jusqu’alors le nom d’un colonisateur de l’Algérie, le maréchal Bugeaud.

« Bugeaud, c’est quelqu’un qui a fait des massacres », poursuit Benoît Payan. « Qui a assassiné des femmes et des enfants en Algérie. Ahmed Litim, c’est un jeune soldat engagé qui est mort pour nous, mort pour la France, mort pour Marseille. » En rebaptisant cette école, le Maire de Marseille a envoyé un message fort de réconciliation et de respect des mémoires, affirmant ainsi son engagement pour une histoire partagée et assumée.