Algérie – France : Le Drian débarque ce mercredi à Alger

Le Ministre des Affaires Étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, sera en visite à Alger ce mercredi, 13 avril 2022. Cette visite de travail évoquera principalement les relations bilatérales entre Alger et Paris ainsi que les crises internationales et régionales actuelles.

Selon nos sources, le Chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est attendu ce mercredi, 13 avril à Alger, dans le cadre d’une visite de travail officielle. En effet, la visite du Ministre français des Affaires Étrangères traitera fondamentalement deux dossiers, à savoir celui des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que celui relatif aux crises internationales et régionales actuelles.

Il convient de rappeler que le Ministre Jean-Yves Le Drian avait effectué une visite en Algérie en décembre dernier au cours de laquelle il avait rencontré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue, le Chef e la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra.

Le 8 décembre dernier, le diplomate français avait espéré que « le dialogue entamé allait contribuer à la relance des relations entre l’Algérie et la France », expliquant que sa visite « avait un double objectif », à savoir « renouer une relation de confiance entre les deux pays, marquée par le respect de la souveraineté de chacun, et regarder vers l’avenir pour travailler sur la relance du partenariat ».

Le Drian revient sur la crise diplomatique entre Alger et Paris

Une crise diplomatique entre Alger et Paris a été provoquée en octobre dernier suite au dérapage du Président français, Emmanuel Macron, sur l’histoire de l’Algérie. À l’issue de ce dérapage, l’Algérie avait convoqué son ambassadeur en France et les relations diplomatiques ont connu des tensions pendant plus de trois mois.

Intervenant sur le la chaîne française BFM TV en janvier dernier, le Ministre français Jean-Yves Le Drian s’était exprimé sur ses relations tempétueuses. « Nous avons eu avec les Algériens au cours des derniers mois quelques malentendus. C’est déjà arrivé, il y a toujours eu des difficultés à un moment ou à un autre, mais on a toujours pu les résoudre », avait-il déclaré.

Évoquant sa rencontre avec le Président Tebboune, le diplomate français avait indiqué que « cette rencontre avait permis la relance des discussions, mais surtout l’apaisement des tensions entre les deux pays ».

« J’ai été reçu longuement par le président Tebboune. Nous sommes dans une volonté de relance du partenariat avec l’Algérie. Nous avons une histoire commune faite de complexités et de souffrances, il faut dépasser cela et reprendre ensemble le chemin des discussions », avait-il affirmé.