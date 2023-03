Algérie – France : l’appel entre Tebboune et Macron qui signe la fin des turbulences ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République française, Emmanuel Macron, ont eu une entrevue téléphonique, ce vendredi 24 mars 2023, selon un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de cet entretien téléphonique, les deux Chefs d’Etats sont revenu sur un certain nombre de questions, dont la ressortissante algéro-française, qui a été exfiltrée vers la France à partir de la Tunisie le 6 février dernier. L’appel téléphonique a donc dissipé beaucoup de confusion concernant cette question et la rupture qui en a résulté dans les relations bilatérales, d’après ce même communiqué.

De plus, les deux présidents ont convenu de renforcer les moyens de communication entre les administrations des deux pays, afin que de tels cas ne se reproduisent pas.

Tebboune informe Macron du retour prochain de l’ambassadeur algérien à Paris

A la même occasion, le président de la République a informé son homologue français du retour prochain de l’ambassadeur d’Algérie à Paris.

Les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales et divers moyens d’incarner la (Déclaration d’Alger) qui a été conclue entre les deux pays lors de la visite du président Macron en Algérie en août dernier.

Pour conclure, l’appel téléphonique entre les deux parties a également permis de discuter des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération entre les deux pays, notamment la prochaine visite d’État que le président de la République effectuera en France, et les questions régionales et internationales qui préoccupent les deux parties.