Algérie – France : l’ambassadeur Romatet remet un message personnel de Macron à Tebboune

Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, a marqué son entrée en fonction par une déclaration engageante lors de sa rencontre avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans cette déclaration, il a souligné l’importance des relations entre la France et l’Algérie, mettant en avant une « exceptionnelle densité » dans ces liens historiques et remettant aussi un message personnel de Macron à son homologue algérien.

Stéphane Romatet a exprimé le désir de la France d’entretenir une relation « d’exceptionnelle densité » avec l’Algérie. Cette déclaration reflète l’engagement à renforcer les liens historiques et géographiques entre les deux pays. Le terme « exceptionnelle densité » met en lumière l’intensité et la profondeur de cette relation, faisant ressortir la nécessité d’un partenariat solide.

L’ambassadeur français a également plaidé en faveur d’un « dialogue confiant » pour aborder les grands défis qui touchent les deux nations. Cette approche proactive suggère que la France et l’Algérie sont prêtes à travailler main dans la main pour résoudre les problèmes qui les concernent mutuellement. Le terme « dialogue confiant » souligne l’importance de la communication ouverte et franche entre les deux pays.

Stéphane Romatet a mis en avant « la densité des relations humaines et l’interdépendance des sociétés des deux pays ». Cette affirmation met en évidence les liens étroits tissés entre les citoyens français et algériens. Elle souligne également que les deux nations sont interdépendantes, ce qui signifie que leur destin est lié, et qu’elles doivent collaborer pour un avenir meilleur.

Un message personnel du Président Emmanuel Macron

De plus, il a insisté sur « la nécessité de créer cette relation de proximité entre nos deux pays, bâtir un agenda commun, et profiter de la présence de l’Algérie au Conseil de sécurité (de l’ONU) pour intensifier notre dialogue sur les grandes questions politiques ». Cette déclaration met en avant la volonté de travailler ensemble sur des questions d’importance mondiale. Elle suggère également que la France et l’Algérie peuvent jouer un rôle clé dans la résolution de problèmes mondiaux en collaborant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

En outre, Stéphane Romatet a remis « un message personnel du Président Emmanuel Macron au Président Tebboune », tout en gardant confidentielle la teneur de ce message. Il indique également une volonté de coopération au plus haut niveau politique.

Pour conclure, l’ambassadeur français, Stéphane Romatet a exprimé son enthousiasme pour sa mission en Algérie, décrivant le pays comme « chaleureux, accueillant et proche de la France ». Cette note positive met en évidence la volonté de renforcer les liens entre les deux pays dans un esprit de coopération amicale.

