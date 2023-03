Algérie – France : l’ambassadeur algérien regagne son poste à Paris

Rappelé pour consultations par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, depuis début février passé suite à l’affaire de l’exfiltration d’Amira Bouraoui, qui a provoqué une nouvelle crise diplomatique entre l’Algérie et la France, l’ambassadeur d’Algérie en France, Saïd Moussi, a regagné son porte à Paris, selon Jeune Afrique.

La même source rapporte que l’ambassadeur algérien a regagné son poste à Paris, mercredi 29 mars. Ce retour a été confirmé ce jeudi par l’Ambassade d’Algérie en France, qui a annoncé une rencontre entre l’ambassadeur Saïd Moussi et la secrétaire générale du Quai d’Orsay (le ministère français des affaires étrangères).

« L’Ambassadeur Saïd Moussi s’est entretenu avec Mme Anne-Marie Descôtes, Secrétaire Générale du Quai d’Orsay. La rencontre a été l’occasion de faire le point sur les prochaines échéances bilatérales dans le cadre de l’agenda politique convenu entre les Hautes autorités de l’Algérie et la France », indique l’Ambassade d’Algérie en France.

D’après Jeune Afrique : « Le retour du diplomate algérien à son poste est le deuxième signe de l’amorce d’un dégel des relations entre Paris et Alger après l’échange téléphonique, vendredi 24 mars, entre le président Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. »

En effet, les deux chefs d’Etat n’ont renoué le contact que près de deux mois après le début de la crise diplomatique, provoquée par l’affaire de la militante algéro-française Amira Bouraoui, qui faisait l’objet d’une ISTN, et qui a rejoint la France via la Tunisie, le 6 février 2023.

La visite de Tebboune en France prévue en mai maintenue ?

L’appel téléphonique entre les deux chefs d’Etat a également permis de discuter des moyens de renforcer et d’améliorer la coopération entre les deux pays, notamment la prochaine visite d’État que le président de la République effectuera en France, et les questions régionales et internationales qui préoccupent les deux parties.

Ils ont aussi évoqué les relations bilatérales et divers moyens d’incarner la (Déclaration d’Alger) qui a été conclue entre les deux pays lors de la visite du président Macron en Algérie en août dernier.

De plus, le même média rapporte que la visite du président Tebboune en France devrait intervenir début mai prochain. « Dans les prochains jours, les deux parties devraient également reprendre contact pour préparer la visite d’État du président Abdelmadjid Tebboune en France, prévue les 2 et 3 mai, même si ces dates ne sont pas encore officiellement confirmées par Paris et Alger », explique la même source. Indiquant que le maintien de ces dates dépend de plusieurs paramètres, comme la mobilisation en France contre la réforme des retraites.