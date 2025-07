Algérie – France : la hausse des vols dérange, une association saisit la justice

Cet été, le marché des vols entre l’Algérie et la France a vraiment décollé, avec une augmentation notable des liaisons aériennes reliant entre les deux pays. Depuis le début de l’année, six nouvelles lignes ont été ouvertes, portant le nombre total de vols sur ce créneau à 120 par semaine. C’est une hausse significative comparée aux 60 vols hebdomadaires enregistrés en 2022.

Malgré les tensions sans précédent entre la France et l’Algérie, les liaisons aériennes entre les deux pays n’ont jamais été aussi nombreuses et actives. Rappelons qu’ASL Airlines, à elle seule, a inauguré, cet été, trois nouvelles lignes au départ de Toulon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.

En France, la forte augmentation des vols vers l’Algérie, en particulier au départ des aéroports qui étaient auparavant peu fréquentés par les voyageurs, ne manque pas d’interpeller certains cercles.

La Hausse des vols vers l’Algérie dérange en France

Une enquête du Journal Du Dimanche (JDD) révèle que ces liaisons aériennes sont maintenues grâce à des subventions publiques massives. L’aéroport de Saint-Etienne, par exemple, a reçu près de 30 millions d’euros de financement public ces quinze dernières années, et ce, pour assurer son fonctionnement. Pour 2025, la ligne à destination de Béjaïa, assurée par ASL Airlines, bénéficiera d’une réduction de 75% sur les redevances aéroportuaires et de 60 000 euros pour sa communication.

Par ailleurs, les autorités locales justifient ces aides par la nécessité de soutenir des infrastructures déficitaires. Cependant, l’efficacité de ces investissements est de plus en plus remise en question, d’autant plus que l’aéroport de Saint-Étienne n’a enregistré, en 2024, que 6 500 passagers, un chiffre loin d’assurer sa viabilité économique.

Suite à ces chiffres, et sur fond de crise diplomatique, certains cercles en France ont commencé à se poser des questions sur la rentabilité de ces vols, soulignant que les subventions publiques constituent une part importante de ces subventions.

Une association saisit la justice

L’association Forez Agir, présidée par Jérôme Peyer, accuse l’aéroport de Saint-Etienne de commettre « une nouvelle aberration », concernant la récente ouverture de la ligne à destination de Béjaïa, « avec seulement dix allers-retours annuels et 150 places« . La compagnie aérienne ASL Airlines est aussi vivement critiquée en raison de cette ouverture.

L’association en question accuse l’aéroport de bénéficier de subventions illégales, et prévoit de saisir la justice, en septembre, notamment pour « excès de pouvoir« .

De son côté, le syndicat mixte de l’aéroport défend l’ouverture de cette nouvelle ligne entre Béjaïa et Saint-Etienne, affirmant que la compagnie remboursera ces sommes via le trafic et les redevances aéronautiques. Le rapport du JDD cite également le cas de Clermont-Ferrand, également relié à l’Algérie, grâce aux vols d’ASL Airlines.

Cette enquête, qui semble tirer parti du climat diplomatique tendu entre les deux pays, se concentre exclusivement sur les vols à destination de l’Algérie. Elle oublie de mentionner que ces mêmes aéroports desservent également d’autres destinations comme le Maroc, le Portugal et le Royaume-Uni, via d’autres compagnies.

