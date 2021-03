Algérie- France : La convention d’extradition entre en vigueur

La convention d’extradition des personnes recherchées entre l’Algérie et la France, entre en vigueur, elle a été publiée au Journal officiel français.

La loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, a été officiellement publié au journal officiel Français.

“LOI n° 2021-302 du 22 mars 2021 autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire”, a été promulgué, par le Président de la République Emmanuel Macron, et adoptée par L’Assemblée nationale et le Sénat.

La convention en question a été signée le 27 janvier 2019, entre les ministres algérien et français de la Justice, elle stipule l’extradition entre les gouvernements respectifs des deux Etats.

Cette convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre la France et l’Algérie en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d’emprisonnement.

Une convention signée en 2019

La convention relative à l’extradition de criminels entre l’Algérie et la France a été signée le 27 janvier à Alger, par l’ancien ministre de la Justice et Garde des sceaux Tayeb Louh et son homologue française, Nicole Belloubet.

Cette convention permettra une “fluidité dans les échanges et une facilité dans la mise en oeuvre de certaines demandes d’extradition de criminels, dans le respect des principes fondamentaux des deux pays”.