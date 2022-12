Algérie – France : entretien téléphonique entre Tebboune et Macron

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce samedi, 17 décembre 2022, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux Chefs d’État ont évoqué les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la Présidence de la République a fait savoir que « le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français, Emmanuel Macron ».

Au cours de cet entretien téléphonique, « les deux Présidents ont évoqué les relations bilatérales ainsi que les perspectives de coopérations entre l’Algérie et la France », a indiqué la même source.

En outre, la Présidence de la République a aussi fait savoir que « les deux Chefs d’État ont échangé, par la même occasion, les points de vue concernant la situation en Libye et dans la région du Sahel, ainsi que sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun ».

Gérald Darmanin en visite à Alger

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait entamé hier une visite en Algérie. En effet, le journal français Le figaro avait fait part de la visite de Gérald Darmanin à Alger en compagnie de son épouse.

Lors de cette, qui s’achèvera dimanche, le ministre français de l’Intérieur rencontrera son homologue algérien, Brahim Merad, pour aborder « des sujets de coopération en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et dans le domaine migratoire ».

De plus, Gérald Darmanin prévoit de se rendre dans le désert, là où est né son grand-père maternel, Moussa Oukid. D’après la même source, « ce dernier est né dans le douar d’Ouled Ghalia et été tirailleur et résistant dans les forces françaises de l’Intérieur (FFI) en 1944 ».