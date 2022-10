Algérie – France : Elisabeth Borne attendue à Alger avec 16 ministres

La première ministre française, Elisabeth Borne sera à Alger pour la tenue du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) les 9 et 10 du mois en cours. En effet, Elisabeth Borne doit concrétiser avec son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, lors de ce comité, le « partenariat » conclu entre les présidents des deux pays fin août, suite à la visite d’Emmanuel Macron en Algérie.

Durant cette visite, « les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l’amitié entre la France et l’Algérie et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun », selon ce qui a été publié par Matignon le 24 septembre dernier. En ajoutant aussi que lors de ce CIHN « La jeunesse des deux pays » sera au cœur de cette rencontre, permettant « d’avancer sur les questions économiques et la transition écologique ».

Pour sa première visite à l’étranger, une importante délégation ministérielle accompagnera la première ministre française, selon ce qu’a rapporté le journal français « Le Figaro ». En effet, pas moins de 16 ministres accompagneront Elisabeth Borne, « pour continuer de ressouder les liens entre Paris et Alger » toujours selon la même source.

Parmi les ministres français qui feront le déplacement à Alger, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Catherine Colonna ministre des Affaires étrangères, Olivier Dussopt, ministre du Travail, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Pap Ndiaye, Éducation nationale ou encore Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, a cité le Figaro.

L’Algérie va-t-elle augmenter ses livraisons de gaz vers la France ?

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, avait expliqué que des annonces seraient faites « prochainement » sur une possible augmentation des livraisons de gaz algérien en direction de la France, et ce au lendemain de la visite d’Emmanuel Macron en Algérie. En rappelant que le président français s’était félicité qu’Alger aide « à la diversification » des approvisionnements en gaz pour l’Europe.

Lors de cette même visite, les deux digeants ont abordé la question des visas. En effet, ils avaient évoqué une ouverture de la voie à un assouplissement du régime de visas accordés à l’Algérie, en échange d’une coopération accrue d’Alger dans la lutte contre l’immigration illégale.

Enfin, concernant le sujet sensible de la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, les deux parties avaient convenu d’ouvrir la voie pour l’installation d’une commission d’historiens algériens et français pour examiner «sans tabou» les archives des deux pays.