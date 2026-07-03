Algérie – France : des billets Algérie Ferries à partir de 23 020 DA pour ces 2 traversées

La compagnie nationale Algérie Ferries a annoncé le lancement d’une nouvelle offre promotionnelle exceptionnelle destinée aux voyageurs souhaitant rejoindre la France cet été. Cette promotion concerne deux traversées maritimes au départ de Béjaïa et Annaba à destination de Marseille, avec des tarifs particulièrement attractifs, dans la limite des places disponibles.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Algérie Ferries invite les voyageurs à profiter rapidement de cette offre spéciale.

Les passagers voyageant sans véhicule pourront bénéficier d’un billet au tarif de 23 020 dinars algériens par personne.

Les voyageurs souhaitant embarquer avec leur voiture profiteront également d’un tarif préférentiel fixé à 57 020 dinars algériens, incluant le passager et son véhicule.

La compagnie souligne que ces prix sont proposés dans le cadre d’une opération promotionnelle limitée, encourageant les clients à effectuer leurs réservations dans les meilleurs délais.

Cette offre exceptionnelle s’applique à deux liaisons maritimes programmées au début du mois de juillet :

Béjaïa – Marseille : départ le 8 juillet 2026 ;

Annaba – Marseille : départ le 10 juillet 2026.

Ces traversées permettent aux voyageurs de rejoindre le sud de la France à des conditions tarifaires avantageuses, notamment en pleine saison estivale, période marquée par une forte demande sur les lignes reliant l’Algérie à l’Europe.

Les réservations sont-elles déjà ouvertes ?

Algérie Ferries rappelle que les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les voyageurs peuvent réserver leurs billets via les canaux habituels de la compagnie afin de profiter de ces tarifs promotionnels avant l’épuisement des places.

À travers cette nouvelle campagne, la compagnie maritime nationale poursuit sa stratégie visant à proposer des offres ponctuelles pour faciliter les déplacements de ses clients entre l’Algérie et la France, tout en répondant à la forte demande enregistrée durant la saison estivale.

Algérie – France : voici les chiffres d’Algérie Ferries

Cette nouvelle offre promotionnelle intervient dans un contexte de forte demande pour les liaisons maritimes entre l’Algérie et la France.

Chaque été, des dizaines de milliers de voyageurs choisissent les navires d’Algérie Ferries pour rejoindre les deux rives de la Méditerranée, poussant la compagnie à renforcer son programme et à proposer régulièrement des tarifs préférentiels.

Selon le ministère des Transports, les résultats de la saison estivale 2025 témoignent de cette dynamique. Entre juin et septembre, Algérie Ferries a assuré 257 traversées reliant les ports algériens aux principaux ports français et espagnols.

Au total, la compagnie a transporté plus de 163 000 passagers, soit une hausse de 7 % par rapport à l’été 2024. Des milliers de véhicules ont également été acheminés durant cette période, confirmant l’engouement des familles pour le transport maritime.