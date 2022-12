Algérie – France : Darmanin met fin à la crise des visas

En visite de travail à Alger depuis ce samedi, le ministre de l’Intérieur français, à savoir Gérald Darmanin, a mis fin à la crise liée à la question des visas. En effet, le responsable français a annoncé, ce dimanche, le retour à la normale des relations consulaires entre l’Algérie et la France. Dans ce sillage, on rappellera que l’octroi du visa aux Algériens a connu, depuis la propagation de la pandémie Covid-19, plusieurs perturbations.

En effet, plusieurs citoyens algériens ont vu leur demande de visa refuser. Et ce, spécialement à cause des restrictions mises en place par le gouvernement français. En vue de freiner la propagation du virus. À vrai dire, l’octroi du visa a fait partie des questions les plus convoitées par le peuple algérien ces dernières années. D’ailleurs, ce sujet a été abordé à plusieurs reprises.

Notamment, lors de la visite du chef de l’État français, Emmanuel Macron, en août dernier. Ou encore lors de la visite de la Première ministre de la République française, Élisabeth Borne. Cependant, c’est aujourd’hui que les deux parties ont tranché dans cette affaire.

Question des visas : Gérald Darmanin donne plus de détails

Reçu par ses deux homologues algériens, Brahim Merad et Abdelmadjid Tebboune, Gérald Darmanin a fait état des relations bilatérales fortes entre l’Algérie et la France. Dans ce sens, le locataire de Beauvau a affirmé que cette décision permettra de renforcer les liens bilatéraux entre Alger et Paris.

Cela dans le but d’élever le niveau de coopération entre les deux pays à la hauteur de la relation amicale entretenue entre l’Algérie et l’Hexagone. On notera que ce changement survient au moment où le ministère de l’Intérieur français s’apprête à présenter la nouvelle loi sur l’immigration.

En effet, celle-ci vise à expulser plus les ressortissants étrangers y compris les Algériens. On précisera également que durant sa visite au Maroc, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé la fin des restrictions sur les visas octroyés au Marocains.