Algérie – France : Ce que Tebboune et Macron se sont dit 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche, 24 janvier, un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron, qui souhaite reprendre le travail sur des dossiers d’intérêt commun, notamment celui de la Mémoire.

Selon un communiqué de la Présidence de la République, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu au téléphone, ce dimanche, 24 janvier, avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Lors de cet entretien téléphonique, M. Macron s’est dit soulagé de l’amélioration de l’état de santé du Président Tebboune. Par ailleurs, il a fait part de sa volonté de vouloir reprendre le travail avec lui sur plusieurs dossiers d’intérêt commun. En effet, il s’agit notamment de dossiers qui portent sur les enjeux économiques et régionaux, il est également question d’aborder le dossier relatif aux questions mémorielles.

De son côté, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses remerciements à son homologue français, et a affirmé sa disponibilité pour traiter des différents dossiers mentionnés, et ce dès son retour en Algérie.

Tebboune subi une intervention chirurgicale au pied

La Présidence de la République a rapporté mercredi passé, à savoir le 20 janvier, que M. Tebboune avait subi une intervention chirurgicale réussie au niveau de son pied droit rajoutant qu’il devrait regagner le pays dans les prochains jours, après l’accord du staff médical.

Il convient de rappeler que le Président Tebboune est retourné en Allemagne, le 10 janvier passé, pour traiter une complication qu’il a eu au niveau de son pied, suite à sa contamination au Coronavirus (Covid-19), avait indiqué un communiqué de la Présidence.

La même source avait souligné que ces complications n’étaient pas graves, notant qu’il était rentré en Algérie, le 29 décembre 2020, pour régler des affaires urgentes avant de soigner ces complications.

Avant son retour en Allemagne, le Président de la République avait affirmé qu’il suivrait, au quotidien, les affaires du pays avec tous les responsables.

L’historien Stora remet son rapport sur la guerre d’Algérie au Président Macron

L’historien français Benjamin Stora a remis, mercredi passé, le rapport commandé par le Président Emmanuel Macron sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie ».

Un document de plus de 140 pages, à travers lequel il a formulé une liste de « préconisations » et d’initiatives communes entre l’Algérie et la France afin de réconcilier les mémoires des deux rives de la Méditerranée.

En effet, Benjamin Stora a proposé, entre autres, de voir avec les autorités algériennes la possibilité de facilité de déplacement des Harkis et de leurs enfants entre la France et l’Algérie, la reconnaissance par la France de l’assassinat d’Ali Boumendjel et l’identification des emplacements où furent inhumés les condamnées à mort exécutés pendant la guerre.

Très critiqué, le rapport Stora continue de susciter beaucoup de réactions en Algérie et en France, et a rouvert les débats sur les questions relatives à la colonisation de l’Algérie, à la torture, aux exécutions sommaires mais surtout à la reconnaissance officielle de tous les crimes de guerre commis par la France coloniale contre le peuple Algérien depuis le début de la conquête en 1830.