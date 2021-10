Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron ne peuvent passer inaperçue. Ce dernier a tenu un discours assez sévère, menaçant et très osé. Malgré l’organisation d’une cérémonie au profit des Harkis, les propos tenu par le président français étaient inattendus.

Outre le MSP et le Front El-Moustakbel, le parti de Bengrina a également commenté les déclarations de Macron. Selon le parti islamiste, il s’agit « d’une hystérie liée à l’approche des élections et d’une animosité à l’égard de notre patrie et l’histoire du peuple et de l’État algérien ».

Dans son communiqué, le Mouvement El-Bina a exprimé « son refus total à l’atteinte de la souveraineté nationale » et s’oppose « totalement à l’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays ». Le parti islamiste condamne l’instrumentalisation politique, lors des campagnes électorales, de la diaspora algérienne, dont les droits et les valeurs sont négligés et bafoués ces derniers temps.

Le parti islamiste fustige le gouvernement de Macron

El Bina réitère « la fierté qu’il éprouve vis-à-vis de l’histoire de l’Algérie, de l’unité de son peuple et de la cohérence des institutions de l’État ». Avant d’ajouter que « l’Algérie couvrait la France et ses dettes colossales », ce qui prouve que c’est une grande nation et un État souverain que le colonialisme a tenté d’ébranler.

En conclusion, le parti islamiste estime que « le gouvernement de Macron rattrapé par son échec dans sa politique intérieure et extérieure veut nous exporter ses problèmes ». Selon Bengrina « le gouvernement français n’a réussi que dans la création de tensions et de crises ».