Algérie – France autour de 100 Euros : à quand les vols de Volotea ?

Les vols entre l’Algérie et la France sont pris d’assaut par la diaspora depuis plusieurs semaines. Outre la fermeture des frontières, les ressortissants Algériens se heurtent souvent à des prix exorbitants. C’est pour cette raison que plusieurs voyageurs attendent l’entrée en jeu de la compagnie low-cost Volotea, qui maintient le prix du billet entre l’Algérie et la France autours des 100 euros.

La compagnie low cost espagnole Volotea, a déjà annoncé en juillet dernier qu’elle va assurer plusieurs vols entre la France et L’Algérie dès le début du mois d’Octobre 2021. Plusieurs lignes sont au programme. Volotea compte relier Alger, Sétif, Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran et Tlemcen avec plusieurs aéroports en France, notamment ceux de Paris et de Bordeaux, mais aussi celui de Marseille.

Volotea : un nouveau report

Malheureusement pour la diaspora et pour les voyageurs, la compagnie espagnole a annoncé un nouveau report. La compagnie low-cost compte désormais lancer ces vols entre l’Algérie et la France en décembre 2021. La compagnie a toutefois tenu à précisé que le lancement de ces vols dépend de la réouverture effective des frontières algériennes.

Dans le même communiqué de presse, la compagnie espagnole affiche des prix alléchants, dans un contexte marqué la cherté des billets d’avion entre la France et l’Algérie.

La compagnie propose notamment le vol Alger-Bordeaux avec un billet dont le prix varie entre 81 et 131 €. Le vol Bordeaux-Alger est quant à lui proposé à des prix allant de 51 à 103 €. Il est à noter que les billets Paris – Alger de Transavia se vendent entre 355 et 530 euros au début du mois d’octobre.