Algérie – France : augmentation des vols à partir de cette fin octobre

Le demande des passagers en ce qui concerne le nombre de vols entre l’Algérie et la France est en continuelle hausse. Pour répondre aux besoins de leurs clients les compagnies aériennes ajustent leurs programmes et proposent des offres plus adéquates.



C’est dans ce cadre que plusieurs compagnies aériennes ont augmenté leurs nombres de vols et ce grâce à l’autorisation donnée par l’Etat algérien cet été. Ces nouvelles dispositions seront mises en place dès la fin du mois d’octobre. La compagnie nationale Air Algérie a augmenté son nombre de vols depuis et vers la France, et grâce au principe de réciprocité les compagnies françaises font de même. Les voyageurs peuvent donc espérer plus de disponibilité vis-à-vis du nombre de vols, et même une réduction des prix compte tenu de l’augmentation de l’offre.

Algérie – France : combien de vols supplémentaires ?

Comme énoncé précédemment les différentes compagnies verront leur nombre de vols augmenter avec l’arrivée de l’hiver. Air Algérie augmente son quota de 81 vols ce qui n’est pas négligeable, alors que Tassili Airlines n’en offrira que trois de plus.

Les compagnies étrangères quant à elles auront droit à 84 nouveaux vols depuis et vers l’Algérie. Ces nouvelles liaisons seront partagées entre les compagnies suivantes : Air France, Transavia, ASL Airlines, Vueling, Tui Fly et Volotea. Cette augmentation devrait bien être reçue par les voyageurs qui se sont souvent plaint du manque de disponibilités des vols entre l’Algérie et la France.

France – Algérie : deux nouvelles lignes pour Voltea

Dans le cadre de cette augmentation du nombre de vols, Voltea prend l’initiative d’ouvrir deux nouvelles lignes entre la France et l’Algérie. Jusque là la compagnie aérienne proposait des vols depuis les aéroports de Bordeaux, Marseille et Lyon vers ceux d’Alger, Oran, Constantine, Tlemcen et Sétif.

Les nouvelles lignes proposées sont au départ de l’aéroport de Marseille vers ceux de Béjaïa et Annaba. Volotea proposera donc un vol par semaine pour la ligne Marseille-Annaba-Marseille et deux vols par semaine pour la ligne Marseille-Béjaïa-Marseille.

Le nouveau programme en termes de nombre de vols proposé par la compagnie pour le mois d’Octobre se présentera donc comme tel :