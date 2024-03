Algérie – France : Attaf et Séjourné évoquent la prochaine visite de Tebboune à Paris

Les relations entre l’Algérie et la France, marquées par une certaine passion, ont connu des hauts et des bas, mais les dirigeants des deux pays ont toujours trouvé des solutions rapidement. Récemment, un appel téléphonique entre les deux chefs d’État a dissipé les malentendus.

En effet, la normalisation des relations s’est confirmée lors d’une conversation téléphonique entre les ministres des affaires étrangères des deux pays Ahmed Attaf et Stéphane Séjourné. Ils ont discuté des relations bilatérales et des questions internationales, notamment la situation à Gaza.

La visite d’État prévue du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en France à l’automne prochain est un sujet de discussion majeur. Les deux présidents ont convenu de sa tenue entre fin septembre et début octobre lors de précédents échanges.

Sur le plan économique, les entreprises françaises cherchent à regagner leur place sur le marché algérien. Elles sont confrontées à la concurrence chinoise et à une baisse de leurs investissements. La préparation de la visite présidentielle est cruciale pour résoudre les dossiers en suspens.

Convergence de vues sur Gaza : vers une nouvelle approche ?

Les discussions entre les responsables des deux pays ont également porté sur la situation à Gaza. Ils ont exprimé la nécessité d’une action urgente du Conseil de Sécurité pour traiter la crise humanitaire et instaurer un cessez-le-feu.

Les deux ministres ont souligné l’importance de relancer le processus politique pour parvenir à une résolution juste et durable du conflit israélo-palestinien, en soutenant la solution des deux États. La France a également modifié sa position en reconnaissant ouvertement la possibilité d’un État palestinien.

En résumé, les relations entre l’Algérie et la France connaissent une nouvelle dynamique, marquée par des signes positifs de normalisation et de coopération accrue. La résolution des problèmes économiques et des crises internationales telles que celle à Gaza constitue un pas important vers un avenir plus prometteur pour les deux pays.