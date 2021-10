Algérie – France: après Macron, Le Drian joue la carte de l’apaisement

Alors que des personnalités politiques en Algérie ne décolèrent toujours pas suite aux derniers propos du président Français Emmanuel Macron, en France, au contraire, on appelle à l’apaisement. Après le presque « mea culpa » de Macron, voilà que c’est au tour du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, de remettre les points sur les i.

En effet, aujourd’hui, le 12 octobre, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, lors de son discours devant l’Assemblée nationale, a rappelé que l’Algérie est un État souverain, et que le destin des Algériens est entre leurs mains.

Respecter le peuple, c’est affirmer la souveraineté

Le Drian n’a pas manqué de rappeler devant les députés français que le Président Emmanuel Macron a très récemment « rappelé son profond respect pour le peuple algérien ». Selon le chef de la diplomatie Française, il s’agit là d’une preuve affirmant le « respect fondamental de la souveraineté algérienne ».

Le ministre français n’avait pas manqué de mettre une limite entre les problèmes de l’Algérie et ceux de la France. Pour lui « c’est aux Algériens et à eux seuls de décider de leurs destins et de définir les contours de leurs choix et de leur débat politique ».

Interrogé sur le rappel d’Alger de son ambassadeur à Paris, Le Drian s’est montré pour le moins déçu. Il affirme que « cela ne correspond pas à l’importance que nous attachons à la relation entre nos deux nations ». La relation entre l’Algérie et la France pour Le Drian rapporte beaucoup pour les deux parties. Il indique notamment que « nous sommes convaincus de l’intérêt commun de nos deux pays à travailler ensemble ».

Pour conclure, le ministre confie que cette vision de collaboration et de bonne entente entre les deux pays de la méditerranée est « partagée par beaucoup de responsables algériens à tous niveaux ».