Algérie – France : Aouar va-t-il changer sa nationalité sportive ?

Certains joueurs binationaux pourraient être la surprise du prochain stage de la sélection nationale. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a toujours rien de concret.

Lors de sa dernière sortie médiatique après la fin du stage du mois de juin, le sélectionneur national Djamel Belmadi a révélé que certains joueurs binationaux devraient être présents lors du prochain stage des Verts. « Il y a eu des réflexions. Des prises de décision qui arrivent un peu plus sur le tard. On n’est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais plutôt pour faire en sorte que cette équipe nationale soit la plus forte ».

Depuis, les médias algériens ne cessent de spéculer sur l’identité des binationaux susceptibles à renforcer la sélection nationale. On parle d’Houssem Aouar, Yacine Adli, Rayane Ait-Nouri ou encore Yasser Larouci, pour ne citer que ceux là. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a toujours rien de concret.

Aouar, Adli, Ait-Nouri, Larouci…où en est le dossier ?

Selon nos confrères de « Dz Foot », Houssem Aouar n’a entamé aucune démarche pour changer sa nationalité sportive. Pour le moment, il est toujours considéré comme un joueur des Bleus. Et pourtant, il était annoncé comme le premier binational à rejoindre le prochain stage des Verts. Notamment après avoir passé quelques jours de vacances dans l’ouest de l’Algérie.

Idem pour le latéral gauche de l’ESTAC Troyes Yasser Larouci. Certes, il a donné son accord pour opter pour l’Algérie, mais sans pour autant qu’il y ait du concret, indique la même source. Rappelons que le jeune latéral gauche a fait allusion de son souhait de rejoindre la sélection nationale. En effet, il a opté pour le numéro 39 sur son maillot, en référence à la wilaya d’El-Oued, dont il est originaire.

En revanche, et selon toujours nos confrère de « Dz Foot », Yacine Adli (AC Milan) et Rayane Ait-Nouri (Wolverhampton) ont déposé leurs dossiers pour changer leur nationalité sportive. Ca reste envisageable pour qu’ils soient les nouveautés du prochain stage de la sélection nationale.