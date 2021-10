Algérie – France : Alger rappelle son ambassadeur à Paris

La tension monte entre l’Algérie et la France. Depuis l’affaire de la réduction du nombre de visas français accordés aux Algériens, rien ne va plus entre les deux pays. Aprés la déclaration de Belani, puis du ministère des Affaires étrangères, voilà que l’Algérie arrive à la décision de rappeler son ambassadeur à Paris. Une décision lourde de sens.

En effet, aujourd’hui, le 02 octobre 2021, l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Pour toutes explications, la présidence a indiqué que cela a été fait dans un but consultatif. Elle cependant a ajouté qu’un communiqué sera publié ultérieurement.

Vers une crise entre l’Algérie et la France

La décision prise par la France de réduire les visas accordés aux algériens de 50 % n’a pas été bien digérée par les responsables algériens. Pour rappel, Amar Belani, le diplomate chargé du maghreb a déclaré qu’il s’agit d’une« décision disproportionnée ».

Aprés Belani, le ministère des Affaires étrangères a aussi publié un communiqué ou il affirme que « le secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l’Étranger a convoqué aujourd’hui l’ambassadeur de France en Algérie ». La décision de la France, indique le communiqué du MAE, « affecte négativement la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France ».

Enfin, jeudi dernier, Macron en remet une couche. Il affirme que la réduction des visas cible avant tout les dirigeants algériens et non les étudiants. « On va plutôt ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l’habitude de demander des visas facilement », affirme le président Français. Macron n’hésite pas à menacer : « Si vous ne coopérez pas pour éloigner des gens qui sont en situation irrégulière et dangereux, on ne va pas vous faciliter la vie », a-t-il déclaré.