Algérie – France : 48 vols, 2 aéroports desservis par Air Algérie

La diaspora peut enfin souffler. Le nouveau programme d’Air Algérie concernant les vols entre la France et l’Algérie entre en vigueur ce samedi. Les ressortissants Algériens établis en France pourront désormais profiter de 48 vols par semaines, assurés par la compagnie aérienne Air Algérie, mais également par les compagnies Françaises. Les voyageurs pourront également prendre leurs vols depuis 3 aéroports, en Algérie.

Selon le nouveau programme d’Air Algérie, la France se taille une part de lion. La compagnie nationale aérienne dédie 24 vols hebdomadaires à la destination de la France. Les compagnies aériennes de cette dernière, selon le principe de réciprocité, feront automatiquement de même.

France : la Diaspora bien servie

La France est le pays qui compte la plus importante communauté algérienne, c’est pour cette raison qu’elle s’est taillée la part du lion dans le nouveau programme d’Air Algérie. Cette dernière, avec ses 24 vols vers la France, ne va pourtant desservir que deux aéroports Français, à savoir Paris Orly, avec 23 vols hebdomadaires, et l’aéroport de Marseille, avec un seul vol par semaine. Les vols d’Air Algérie se feront toutefois au départ de trois aéroports en Algérie (Alger, Oran et Constantine).

Le Vol reliant les villes d’Alger, Oran et Constantine à l’aéroport de Paris Orly aura lieu donc tous les jours, indique le programme qui a été dévoilé par la compagnie aérienne nationale Air Algérie, tandis que le vol vers Marseille aura lieu une fois par semaine, chaque samedi.

Il faut noter que les compagnies aériennes Françaises vont également assurer 24 vols de leur côté, le nombre de vols qu’assure chaque compagnie sera donc revu à la hausse, au grand bonheur de la Diaspora qui espère toutefois que ce renforcement des vols internationaux sera accompagné d’une baisse du prix du billet qui a pu atteindre 1 000 euros pour un aller simple.