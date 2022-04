Algérie Ferries : vers un nouveau programme pour l’été 2022

Dans le cadre de la réouverture progressive des frontières, le gouvernement Algérien à côté des transporteurs maritimes et aériens font tout pour réussir la prochaine saison estivale.

Le programme des liaisons maritimes de la compagnie Algérie Ferries pour cette saison estivale est déjà prêt, la compagnie est en attente des autorisations du gouvernement. Cette information a été communiquée hier 12 avril 2022 par le député de l’émigration Abdelouahab Yagoubi, membre de la commission des affaires étrangères de l’APN.

Ce dernier intervenait à l’issue de son entrevue avec le directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) en vue de se renseigner sur le programme d’Algérie Ferries concernant la saison estivale 2022.

Abdeloua Yagoubi a fait savoir que le programme de dessertes de la compagnie Algérie Ferries couvrira la totalité des ports algériens. « Nous avons pris connaissance d’un programme de traversées qui couvre tous les ports algériens » a déclaré le député dans sa publication Facebook.

Le député a affirmé également que « ‏toutes les conditions sont réunies pour une reprise totale, et tout le monde n’attend que le feu vert de la Présidence de la République.»

Ce député a souhaité que le choix d’augmenter le nombre de traversées ne se fasse pas trop attendre. Cela pour que les Algériens de France, en particulier, puissent avoir le temps et la possibilité de s’organiser. Il précise par ailleurs qu’il compte rencontrer sous peu le ministre des Transports, Abdellah Mounji. Et s’engage à apporter toute nouvelle information en la matière aussitôt que cette rencontre se tiendra.

Rappelons que pour le moment, le gouvernement algérien a seulement permis deux traversées par semaine. Qui plus est, dans le cadre de la réouverture partielle des frontières algériennes. En effet, depuis le 21 octobre 2021, la compagnie Algérie Ferries propose une liaison par semaine entre Oran et Alicante (Espagne). Elle opère également une traversée reliant Marseille à Alger depuis le 1er novembre de la même année.

Nouvelles liaisons maritimes prévues par Algérie Ferries pour la prochaine saison estivale

Devant les membres de la commission des affaires étrangères de l’APN, le directeur général de la compagnie maritime nationale, Kamel Issad, a déclaré début mars 2022 que de nouvelles liaisons seront exploitées par Algérie Ferries à compter du mois de juin de la prochaine saison estivale.

« Cet été, à partir de juin, il y aura des dessertes au départ et à destination de Béjaïa, Skikda et Annaba si la gare maritime est prête. » a indiqué le même responsable. « A Alger, nous sommes prêts à faire quatre rotations par semaine. Sur Alicante, c’est tous les jours, ça va être des départs et des retours tous les jours. Pour Oran – Marseille, ça sera une fois par semaine. Béjaia – Marseille, ça sera également une fois par semaine, et c’est pareil pour Skikda – Marseille. » a expliqué Kamel Issad dans son intervention devant les membres de la commission des affaires étrangères.