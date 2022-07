Algérie ferries : vers le renforcement du programme depuis la France ?

Depuis le début de la saison estivale, la diaspora algérienne établie à l’étranger fait face à un problème des plus embêtants. Celui de l’indisponibilité des billets de voyage à destination du territoire national. Une situation qui a engendré de nombreux drames, notamment des voyageurs bloqués au niveau du port d’Alicante mais aussi le décès de deux passagers.

Comme réponse à l’appel lancé par la clientèle d’Algérie ferries, cette dernière a décidé de rompre son silence et d’intervenir pour sauver ses voyageurs bloqués en Espagne. En effet, c’est ce qui s’est passé, hier le 18 juillet, où la compagnie maritime nationale a annoncé sa traversée à destination du port d’Alicante pour rapatrier les voyageurs qui y sont bloqués. Ainsi, tous les ressortissants qui disposent d’un billet ouvert pourront enfin rejoindre le territoire national à bord d’Algérie ferries, et ce grâce à la traversée qui sera assurée, le jeudi 21 juillet prochain.

Par ailleurs, dans un autre communiqué publié le même jour, soit le 18 juillet, Algérie ferries a rassuré ses clients présents au port de Marseille.

Traversées depuis la France : vers le renforcement du programme d’Algérie ferries ?

En effet, le transporteur maritime national a informé ses voyageurs qu’elle mettra à leur disposition tous les moyens et les capacités nécessaires, et ce dans le but de transporter la totalité de ses passagers au départ du port de Marseille dans les meilleures conditions.

Néanmoins, Algérie ferries tient à garder le suspense au cœur de la situation et n’a pas précisé quelle est la nature de ces capacités dédiées à l’embarquement de ses voyageurs. S’agit-il de l’augmentation de son nombre de traversées ?

De son côté, le député de la diaspora établie en France, Abdelouahab Yagoubi, n’est visiblement pas du même avis que la compagnie nationale maritime. Dans la mesure où, il a fait part d’un prochain renforcement du programme d’Algérie ferries.

En effet, dans une publication Facebook, le parlementaire fait mention de la volonté du ministre des transports, portant sur l’augmentation du nombre de traversées supplémentaire entre l’Algérie et la France, à compter de la semaine prochaine. À en croire les dires de ce député, ce renforcement concerne, entre autres, la ligne Alger – Marseille et Sète – Mostaganem. Ces dernières seront partagées entre Algérie ferries et Balearia.

» Positivons et surtout restons mobilisés », lit-on sur la publication de Yagoubi. En effet, le message de ce parlementaire laisse deviner une part de doute et d’incertitude, surtout que les deux compagnies maritimes semblent déterminées à garder le silence à ce sujet.