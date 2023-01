Algérie Ferries : vers l’acquisition de nouveaux navires

Ces derniers mois, la compagnie maritime nationale a fait face à plusieurs obstacles qui ont freiné d’une manière ou d’une autre son activité. Une situation qui a gravement impacté son programme des traversées depuis et vers le territoire national.

En effet, Algérie ferries peinent à assurer la totalité de ses traversées figurant sur son programme. Suscitant ainsi le mécontentement et la colère de ses voyageurs qui n’arrêtent pas de reprogrammer leurs voyages depuis et vers l’Algérie.

Dans ce même sillage, le directeur général de l’entreprise nationale de transport des voyageurs, en l’occurrence Ouahid Lakehal Ayat, a annoncé du nouveau concernant le renforcement de la flotte nationale.

Algérie Ferries : acquisition de deux navires et location d’un autre

Lors de son audition devant la commission des Transports et des télécommunications et la commission des affaires étrangères, qui a eu lieu le 18 janvier dernier, Ouahid Lakehal Ayat a fait part de la volonté de la compagnie maritime nationale du renforcement de sa flotte.

En effet, dans ce sillage, elle prévoit l’acquisition de deux navires et la location d’un autre bateau. Et ce, dans le but de répondre à la demande sur les voyages et assurer la totalité de son programme. Par ailleurs, le directeur général d’Algérie ferries a également fait part de la signature d’un accord dans le cadre du projet de la digitalisation du secteur des transports. Et ce, à commencer, notamment, avec la plateforme d’Algérie Ferries.

Par ailleurs, les membres de la commission des transports et des télécommunications et la commission des affaires étrangères ont évoqué le programme de la compagnie pour le transport de ses voyageurs durant les différentes occasions, dont celui de la saison estivale. Mais aussi les difficultés de la compagnie à assurer la totalité de ses voyages.

Les membres de ces commissions ont également instruit le renforcement du programme de la compagnie vers les pays qui accueillent le plus important nombre de ressortissants algériens.

