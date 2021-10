Algérie Ferries : une augmentation imminente des traversées

Les traversées maritimes ont enfin repris après 19 mois de suspension à cause de la crise sanitaire. La raison pour laquelle les autorités algériennes ont décidé d’autoriser la reprise des traversées est le recul considérable du Covid-19, l’Algérie est en dessous de la barre des 100 cas.

Tout comme la forte demande d’augmentation des vols, les voyageurs se réjouissent de la reprise des traversées maritimes tout en souhaitant l’augmentation de ces dernières. N’ayant pas d’équilibre entre la demande et le nombre de traversées autorisées à l’heure actuelle.

Karim Bouzenad, le directeur commercial de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) s’est exprimé à ce sujet sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale. Hier, Bouzenad a évoqué la possibilité d’augmentation du nombre de traversées et a indiqué que cela sera décidé dans pas longtemps suite à une évaluation de la situation.

Il a affirmé aussi que le prix des billets restera le même que celui d’avant la crise sanitaire, un point très important pour les voyageurs notamment suite à la déception constatée quant à la cherté des prix des billets d’avion.

Bonne nouvelle également pour Algérie Ferries

Le même responsable a expliqué que la reprise a été une nouvelle tout aussi réjouissante pour Algérie Ferries que pour les voyageurs. En effet, l’entreprise a perdu 14 milliards de dinars durant ces 1 an et demi d’inactivité à cause de la crise sanitaire. Une période durant laquelle les 1300 employés de l’ENTMV ont reçu leurs salaires.

Pour rappel, deux destinations reliant les cotes algériennes à celles de la France et de l’Espagne sont au programme : à partir d’aujourd’hui vers l’Espagne et à partir du 1er novembre vers Marseille, deux traversées seulement sont autorisées par semaine.