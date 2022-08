Algérie Ferries : un nouveau programme pour octobre 2022

Sept traversées depuis le port d’Alger vers celui de Marseille. Et ce, le 1, 5, 8, 12, 18, 22, et 26 décembre 2022;

Deux liaisons au départ d’Oran et à destination de Marseille. Soit le 11 et le 19;

Deux liaisons depuis le port de Skikda vers celui de Marseille. Notamment, le 8 et le 22 décembre 2022;

Depuis Oran vers Alicante, on compte cinq traversées pour le mois de décembre. Soit le 1, 8, 15, 22 et 29;

Et enfin deux autres traversées depuis Alger et à destination de Naples en Italie, notamment le 4 et le 16 décembre 2022.