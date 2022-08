Algérie Ferries : un employé de l’agence d’Oran agressé

Tout comme le début de la saison estivale, Algérie Ferries enregistre actuellement plusieurs scènes de pagaille. En effet, ce scenario, dont les acteurs sont les employés des agences de la compagnie maritime nationale, mais aussi sa clientèle, ne cesse de se répéter au niveau de ses locaux.

Cette fois-ci, c’est au tour de l’agence d’Oran de subir une telle scène. En effet, les témoignages sur les réseaux sociaux montrent de plus près l’ampleur de la situation vécue par la diaspora algérienne, mais aussi par les employés de la compagnie maritime nationale.

Agression d’un employé d’Algérie ferries

Selon le journal El Khabar qui relate l’information, un des employés de la compagnie maritime national, notamment de l’agence d’Oran, a été victime d’une agression de la part de plusieurs assaillants. En effet, cet employé qui occupe un poste au niveau du service chargé de la comptabilité, a été poursuivi, en fin de journée, par un groupe de personne en possession d’armes blanches. En plus de lui infliger plusieurs coups, ces malfaiteurs ont fini par lui voler sa sacoche.

Par ailleurs, et face à un tel débordement, les responsables de cette agence ont réclamé auprès de la direction de la sureté de la wilaya d’Oran les service d’une brigade de police. Et ce, de manière à instaurer plus de calme dans ses locaux.

L’agence d’Algérie ferries demande plus de sécurité

Cette brigade, demandée par l’agence d’Oran, exercera de manière permanente pour renforcer la sécurité tant du côté des employés de la compagnie maritime nationale que de celui de ses clients. En effet, avec la fin de la saison estivale, des centaines de voyageurs se retrouvent devant les bureaux d’Algérie ferries. Cependant, face une gestion souvent pointée du doigt, les files d’attente font place à des bagarres au niveau des différents guichets.

C’est ce qui s’est passé, le vendredi dernier, au niveau de la même agence, notamment celle sis au centre de la wilaya d’Oran. D’où la nécessité de venir en urgence renforcer la sécurité. Et de trouver une vraie solution pour ces pagailles à répétition.