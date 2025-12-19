Algérie Ferries : Un dispositif exceptionnel au port de Marseille pour le 20 décembre

Face à l’affluence massive de voyageurs attendue pour la journée du samedi 20 décembre 2025, la compagnie nationale Algérie Ferries a pris des dispositions organisationnelles majeures au niveau du port de Marseille. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, l’entreprise insiste sur la nécessité absolue pour les passagers de la traversée Marseille–Oran de respecter des créneaux horaires très précis.

Les propriétaires de véhicules sont ainsi invités à entamer les procédures d’enregistrement dès 04h30 du matin, avec une fermeture rigoureuse des guichets prévue à 10h00. Cette mesure vise à fluidifier le passage en douane et l’embarquement des voitures avant le départ.

Pour cette même destination, les passagers voyageant sans véhicule, dits passagers piétons, sont soumis à un calendrier encore plus restreint. Ces derniers doivent impérativement se présenter pour les formalités d’enregistrement entre 09h00 et 10h30. Algérie Ferries souligne que ce séquençage par catégorie de voyageurs est la seule garantie pour éviter les encombrements sur les quais et assurer un service de qualité malgré le volume exceptionnel de passagers prévu en cette période de fin d’année.

Mesures pour la traversée vers Alger et objectifs de fluidité

La seconde partie du dispositif concerne les voyageurs à destination d’Alger pour cette même journée du 20 décembre. Pour la liaison Marseille–Alger, la compagnie a fixé l’ouverture des enregistrements pour les passagers avec véhicules à partir de 11h00, avec une clôture des opérations à 14h00. Ce décalage horaire par rapport à la traversée d’Oran permet aux autorités portuaires et aux équipes d’Algérie Ferries de mieux répartir la charge de travail et d’offrir un accueil plus serein aux familles et aux voyageurs.

Ces mesures exceptionnelles s’inscrivent dans une volonté globale d’améliorer l’expérience client et de garantir la ponctualité des navires. En communiquant ces horaires quarante-huit heures à l’avance, Algérie Ferries appelle à la coopération et au civisme de chacun. La compagnie rappelle que tout retard par rapport aux plages horaires indiquées pourrait compromettre l’embarquement, l’objectif final étant de permettre à l’ensemble des passagers de rejoindre leur destination dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.