Algérie Ferries : 3 traversées Marseille-Alger et Skikda reportées, voici les nouveaux horaires

Les perturbations se poursuivent chez Algérie Ferries. Alors que la saison estivale touche à sa fin, l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENMTV) annonce lundi 31 août d’importants retards. Trois traversées majeures depuis et vers le port de Marseille sont reportées, compliquant le retour de nombreux voyageurs. Découvrez le nouveau programme détaillé des traversées impactées.

Les horaires bougent encore chez Algérie Ferries. Dans un communiqué publié lundi, la compagnie maritime nationale annonce le report de trois traversées clés : Marseille – Skikda, Marseille – Alger et Skikda – Marseille.

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Algérie Ferries : voici les nouveaux dates et horaires des traversées reportées

Dans son communiqué, la compagnie maritime nationale (ENMTV) avertit ses passagers qu’un réajustement de son programme vient d’être effectué : » L’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) porte à la connaissance de ses voyageurs qu’un changement a été apporté à son programme ».

Marseille – Skikda : Initialement prévue ce lundi 31 août, la traversée a été décalée au mardi 1er septembre à 11 h 00. L’ENMTV précise que les opérations d’enregistrement débuteront dès 5 h 00 le matin même.

Marseille – Alger : Initialement programmé pour ce lundi 31 août, le départ s’effectuera finalement ce mardi 1er septembre à 11 h 00. Les voyageurs sont invités à se présenter pour l’enregistrement dès 5 h 00 le matin même.

Skikda – Marseille : Le départ initialement prévu le mardi 1er septembre est reporté au mercredi 2 septembre à 12 h 00. Les opérations d’enregistrement débuteront dès 5 h 00 du matin le jour même.

Traversées reportées d’Algérie Ferries : quels numéros appeler pour plus d’informations ?

Ce nouveau retard intervient dans un contexte déjà tendu. La semaine dernière, Algérie Ferries a vu l’ensemble de son programme de traversées fortement chamboulé, perturbant les projets de vacances et de retour de nombreux passagers voyageant entre l’Algérie et l’Europe. Une série de contretemps qui continue de compliquer la gestion des flux de voyageurs en cette période critique.

Pour éviter tout retard, Algérie Ferries recommande aux voyageurs concernés de se rendre au port de départ dès l’ouverture des guichets pour effectuer leurs démarches d’embarquement.

Par ailleurs, dans son communiqué, la compagnie exprime ses regrets pour l’impact de ces reports sur les voyages prévus et remercie ses clients pour leur compréhension.

Afin de répondre aux questions des voyageurs, la compagnie met en place plusieurs lignes téléphoniques dédiées : 021 00 04 51, 021 00 02 52, 021 00 04 59, 021 00 06 31, 021 00 08 13 et le 020 11 24 94.

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