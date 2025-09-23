Algérie Ferries : traversées Oran – Alicante décalées, voici les nouvelles dates

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, vient d’annoncer des changements dans son programme de traversées à destination de l’Espagne. Cette modification est due à « des circonstances organisationnelles exceptionnelles« .

Algérie Ferries a modifié ses traversées entre Oran et Alicante. En raison d’un changement d’organisation, le départ du 27 septembre 2025 est reporté au 29 septembre à 18h 00. Les passagers ont aussi la possibilité d’avancer leur voyage au 25 septembre à 17 h 00.

Le retour, initialement prévu pour le 28 septembre, est, lui aussi, décalé au 30 septembre 2025 à 20 h 00. Les voyageurs de la compagnie sont appelés à prendre leurs précautions.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Espagne : Madar Maritime étoffe son programme avec deux nouvelles lignes

Algérie Ferries modifie son programme de traversées entre Oran et Alicante

Suite à des contraintes organisationnelles, Algérie Ferries a ajusté son programme de voyages entre Oran et Alicante. Le nouveau calendrier s’affiche comme suit :

Voyage Oran-Alicante : Le départ initialement prévu pour le 27 septembre 2025 est reporté de deux jours, soit au 29 septembre 2025 à 18 h 00. Cependant, pour les passagers souhaitant voyager plus tôt, une option a été ajoutée : il est désormais possible de partir le 25 septembre 2025 à 17 h 00 ;

Le départ initialement prévu pour le 27 septembre 2025 est reporté de deux jours, soit au 29 septembre 2025 à 18 h 00. Cependant, pour les passagers souhaitant voyager plus tôt, une option a été ajoutée : il est désormais possible de partir le 25 septembre 2025 à 17 h 00 ; Voyage Alicante-Oran : Le voyage de retour, initialement programmé pour le 28 septembre, est, lui aussi, décalé de deux jours. Le nouveau départ est fixé au 30 septembre 2025 à 20 h 00. Une alternative a également été mise en place pour un retour anticipé le 26 septembre 2025 à 20 h 00.

La compagnie présente ses excuses pour tout désagrément que cette modification pourrait causer. Elle invite tous les passagers concernés à contacter directement ses agences commerciales ou ses lignes téléphoniques pour obtenir davantage d’informations ou pour toute question concernant la gestion de leur réservation.

Fin des restrictions sur le transport des véhicules neufs et de moins de trois ans vers Oran et Alger

Depuis le 1er septembre 2025, les compagnies maritimes Algérie Ferries et Nourris Elbahr Ferries ont mis fin aux restrictions concernant le transport des véhicules neufs ou de moins de trois ans vers les ports d’Alger et d’Oran.

Cette mesure, initialement mise en place le 15 juin 2025 pour la haute saison, obligeait les propriétaires de véhicules neufs, de moins de trois ans, fourgons ou transport de plus de sept passagers à débarquer uniquement dans les ports de Bejaia, Skikda ou Annaba. L’objectif était de désengorger les grands ports du centre et de l’ouest du pays pendant la période estivale.

La levée de ces restrictions est particulièrement bien accueillie par la diaspora et les importateurs individuels. Les voyageurs peuvent désormais effectuer leurs réservations librement pour ces destinations. Les compagnies maritimes encouragent toutefois les passagers à réserver rapidement leurs places, la période de retour depuis les ports français et espagnols étant toujours en cours.

Cette décision marque un retour à la normale pour le transport maritime de véhicules en Algérie, facilitant ainsi les démarches d’importation pour les particuliers et contribuant à une meilleure fluidité du trafic portuaire hors saison.

🟢 À LIRE AUSSI : Véhicules neufs et de moins de 3 ans : fin des restrictions aux ports d’Alger et d’Oran